Kicillof acusó a Milei de usar fondos nacionales para presionar a las provincias

Lunes, 3 de agosto de 2026

El gobernador bonaerense cuestionó la política de transferencias y afirmó que busca reunir apoyo legislativo para cambios electorales



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar al presidente Javier Milei y lo acusó de utilizar los recursos destinados a las provincias como herramienta de presión política. Según sostuvo, el Gobierno nacional busca obtener respaldo en el Congreso para avanzar con la suspensión de las PASO y otras iniciativas legislativas.



Las declaraciones fueron publicadas en una columna de opinión difundida por La Voz del Interior, donde el mandatario bonaerense planteó que la estrategia del Ejecutivo nacional responde a objetivos electorales vinculados a la reelección presidencial de 2027.



Kicillof afirmó que la administración nacional redujo las transferencias a las provincias y luego ofreció parte de esos fondos mediante préstamos o adelantos de coparticipación.



"El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo", expresó el gobernador.



Además, sostuvo que el Gobierno busca reunir los votos necesarios para modificar las reglas electorales y avanzar con otros proyectos impulsados por el oficialismo.



El mandatario provincial aseguró que las 24 jurisdicciones acumularon, desde 2023, una pérdida superior a los 47 billones de pesos a valores constantes, equivalente a cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PBI).



En ese contexto, afirmó que el Ejecutivo nacional "les presta a las provincias el dinero que antes les birló" y calificó esa práctica como "chantaje y extorsión", al considerar que condiciona la asistencia financiera al respaldo parlamentario.



En su análisis, Kicillof vinculó la política económica nacional con la pérdida de puestos de trabajo y la reducción del poder adquisitivo de los salarios.



El gobernador sostuvo que esos efectos forman parte de la estrategia del Gobierno y reiteró sus críticas al rumbo económico impulsado por la administración de Javier Milei.



Las declaraciones se suman a la creciente confrontación entre la Casa Rosada y varios gobernadores por la distribución de fondos y el debate sobre las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. En las próximas semanas, el tratamiento de esos proyectos en el Congreso volverá a poner en el centro de la escena la relación entre el Gobierno nacional y las provincias.