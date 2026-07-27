Más de 115.000 personas afectadas por la emergencia de incendios históricos

Lunes, 27 de julio de 2026

Los incendios siguen activos en varias regiones y miles de personas permanecen evacuadas o confinadas mientras continúa el operativo.



España enfrenta una de las mayores emergencias por incendios forestales de los últimos años. Los focos más importantes continúan activos entre Madrid, Ávila y Toledo, donde el fuego ya afectó unas 45.000 hectáreas y obligó a evacuar o confinar a más de 115.000 personas



El fuego sigue sin estar controlado



Las autoridades informaron que las tareas de extinción continúan por tierra y aire, favorecidas por una mejora parcial de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, los incendios todavía no lograron ser estabilizados.



El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advirtió que "el incendio todavía no está controlado" y explicó que el operativo mantiene un despliegue permanente debido a la magnitud del fuego.



"Seguimos trabajando con intensidad para la extinción de los incendios", afirmó, al tiempo que señaló que existen previsiones algo más favorables para las próximas horas.



El Gobierno habla de una evolución positiva, pero lenta



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la situación muestra avances respecto de los últimos días, aunque pidió cautela.



"La evolución de los incendios es positiva, pero va muy despacio", sostuvo el funcionario, quien destacó el trabajo de los equipos de emergencia pese a las dificultades generadas por las condiciones climáticas.



También advirtió que siguen preocupando las zonas con "llama viva" y el riesgo de que algunos focos vuelvan a reactivarse.



Miles de evacuados y nuevos desalojos



En la provincia de Castellón, cerca de un millar de vecinos del barrio Texas, en La Vall d'Uixó, debieron abandonar sus viviendas durante la madrugada por el avance del fuego.



Con esta medida, el número de evacuados por ese incendio supera las 16.000 personas, mientras continúan las tareas para contener las llamas.



En tanto, en el incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, el viento reactivó dos focos que obligaron a reforzar el operativo. Allí permanecen unas 40.000 personas evacuadas y otras 8.000 confinadas.



Refuerzan los operativos en varias regiones



Las tareas de combate al fuego cuentan con la participación de brigadistas, bomberos, medios aéreos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos de distintas comunidades autónomas.



En Toledo, los equipos lograron consolidar unos 20 kilómetros de perímetro, evitando que uno de los principales incendios avanzara hacia esa provincia.



Mientras tanto, en Málaga, el incendio declarado en el paraje Cerro del Águila, en Colmenar, fue estabilizado tras un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos.



Las autoridades mantienen el estado de máxima vigilancia ante la posibilidad de nuevos cambios en las condiciones meteorológicas que puedan favorecer la propagación del fuego.



Los operativos continuarán durante las próximas horas con el objetivo de controlar los incendios, proteger a la población y evitar que las llamas sigan extendiéndose sobre nuevas áreas forestales.



