La Sociedad Rural de La Cruz apunta contra el STJ por la falta de fiscales rurales

Lunes, 27 de julio de 2026

El titular de la entidad, Fernando Gianelli, cuestionó al Superior Tribunal de Justicia por incumplir compromisos asumidos y dejar vacantes fiscalías pese a los concursos realizados y el trabajo conjunto en seguridad. El abigeato a su libre albedrío.





El presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, Fernando Gianelli, expresó el malestar del sector agropecuario por la demora en la designación de fiscales rurales en Corrientes y aseguró que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) "no cumple" con los compromisos asumidos, pese a los reiterados reclamos de las entidades rurales.



En diálogo con Cadena de Radios, Gianelli recordó que la provincia debería contar con 11 fiscalías rurales, aunque actualmente solo funcionan cinco. En ese contexto, remarcó la necesidad de que se designe cuanto antes un fiscal rural para la jurisdicción de Paso de los Libres.



"Tras el caso mediático de abigeato en esta zona de La Cruz volvimos a exigir la designación del fiscal rural para Paso de los Libres. Se llamó a concurso, pero estamos entrando en agosto y seguimos sin fiscal rural", manifestó.



El dirigente señaló que el reclamo es compartido por el Bloque Costa del Río Uruguay, conformado en enero de 2026 por las sociedades rurales de Gobernador Virasoro, Santo Tomé, Alvear, La Cruz y Paso de los Libres.



"Queremos trabajar tranquilos, pero también queremos que se cumpla lo que se promete. Sentimos enojo, molestia y hasta que nos toman el pelo", afirmó.



Gianelli destacó además el trabajo voluntario que realizan los dirigentes rurales. "Todo lo que hacemos es gratis. Ningún ruralista vive de la Sociedad Rural; lo hacemos con pasión, orgullo y amor porque queremos mejorar todo lo que hace falta en nuestra zona", sostuvo.



Respecto de la lucha contra el abigeato, reconoció que hubo avances gracias al trabajo conjunto con el PRIAR, lo que permitió reducir los casos de robo de ganado. Sin embargo, advirtió que aún existen dificultades en la respuesta judicial.



"Se prometió la fiscalía rural, se hizo el concurso, hubo postulantes y seguimos esperando. El STJ no cumple", cuestionó.



Como ejemplo, mencionó los allanamientos realizados la semana pasada por una causa de abigeato. "Los procedimientos comenzaron por la mañana y terminaron recién al anochecer. Así no son los tiempos que necesitamos para combatir este delito", indicó.



El titular de la Sociedad Rural de La Cruz también lamentó las inversiones realizadas por la entidad para colaborar con la seguridad rural. "La Sociedad Rural de La Cruz puso mucho dinero y no sirve de nada si después no hay respuestas. Sentimos que nos toman el pelo", expresó.



Finalmente, adelantó que las entidades rurales trabajan en un plan para fortalecer la prevención mediante la instalación de más cámaras de vigilancia y nuevos puestos policiales. "Es un proyecto ambicioso, pero lo vamos a lograr", aseguró.



En ese sentido, valoró el acompañamiento del ministro de Seguridad, Adán Gaya. "Hace mucho tiempo que no veíamos esta predisposición. Durante 20 años veníamos pidiendo más oficiales y ahora pudimos conformar una mesa de trabajo. Cuando se trabaja en conjunto, llegan las respuestas", concluyó.



El presidente de la Sociedad Rural de La Cruz indicó que el sector continuará insistiendo con el reclamo y confirmó que ya solicitaron una audiencia con los ministros del Superior Tribunal de Justicia, con el objetivo de obtener respuestas concretas sobre la designación de los fiscales rurales que aún permanecen vacantes en la provincia.