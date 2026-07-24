El río Uruguay creció más de dos metros en Santo Tomé

Viernes, 24 de julio de 2026

Tras las intensas lluvias en el sur de Brasil y el aumento en las erogaciones de la represa de Chapecó, Defensa Civil mantiene un monitoreo constante de las aguas. Estiman que el río podría acercarse al nivel de evacuación el sábado.



El responsable de Defensa Civil de Santo Tomé, Pablo Verón, informó en diálogo con Cadena de Radios que el río Uruguay registró una crecida superior a los dos metros entre la medición de ayer y la de hoy, como consecuencia de las intensas lluvias que afectan al sur del estado brasileño de Santa Catarina.



Verón explicó que la represa de Chapecó alcanzó este jueves un pico de erogación de 20.000 metros cúbicos por segundo, situación que mantiene en alerta a las localidades brasileñas de El Soberbio y Alba Posse, además de toda la cuenca baja del río Uruguay.



En cuanto a Santo Tomé, indicó que el mayor impacto se espera durante el fin de semana. "Calculamos que el río podría acercarse al nivel de evacuación, aunque por el momento no prevemos afectaciones en las viviendas ubicadas en la primera línea de la ribera", señaló.



El funcionario destacó además que la situación en Chapecó comenzó a estabilizarse, ya que disminuyó la intensidad de las erogaciones respecto de la jornada anterior debido a la mejora de las condiciones meteorológicas en el norte de la cuenca.



Actualmente, el río en Santo Tomé crece a un ritmo aproximado de 8 centímetros por hora, aunque las proyecciones indican que desde este viernes esa tendencia comenzaría a desacelerarse. "Esperamos que el sábado al mediodía el río alcance un estacionamiento y deje de crecer", precisó Verón.



Obras preventivas y monitoreo permanente



En relación con las tareas preventivas, Verón destacó las obras que se ejecutan sobre el arroyo Picardía y en los barrios del sur de la ciudad, sectores históricamente afectados por anegamientos.



"Se está realizando una limpieza profunda de los canales del arroyo Picardía para garantizar la máxima capacidad de escurrimiento. También pedimos a los vecinos que no arrojen basura, porque eso obstruye los desagües y agrava las inundaciones", remarcó.



Asimismo, explicó que Defensa Civil realiza dos mediciones diarias del nivel del río, aunque en situaciones críticas el seguimiento se intensifica y se complementa con el monitoreo de las erogaciones de la represa de Chapecó para anticipar posibles escenarios.



Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana. "El principal actor en todo esto es la comunidad. Necesitamos un cambio de conducta, especialmente en el cuidado del ambiente y en mantener libres de residuos los canales y desagües para facilitar el escurrimiento del agua", concluyó.



La próxima medición oficial del río Uruguay en Santo Tomé está prevista para las 18 horas, cuando se evaluará la evolución de la creciente y las proyecciones para las próximas horas.