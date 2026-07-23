Abrieron las ofertas para concesionar rutas nacionales en Corrientes

Jueves, 23 de julio de 2026

Se abrieron las ofertas económicas para corredores que incluyen rutas nacionales 12 y 16, con inversión privada y control estatal.



El proceso para concesionar corredores estratégicos de la Red Federal de Concesiones dio un nuevo paso con la apertura de las ofertas económicas presentadas por empresas interesadas en administrar rutas nacionales. Entre los tramos licitados se encuentran corredores que atraviesan el Litoral y conectan zonas clave para el transporte de pasajeros, el comercio y la producción.



La apertura del segundo sobre de la licitación se realizó a través de la plataforma Contrat.Ar y reunió a 21 oferentes, que presentaron un total de 48 propuestas para ocho corredores viales.



La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que contempla la modernización, operación y mantenimiento de más de 3.900 kilómetros de rutas con financiamiento completamente privado.



Qué rutas están incluidas



Uno de los corredores más importantes es el Tramo Litoral, que abarca 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, desde Sáenz Peña, en Chaco, hasta Loreto, atravesando una de las principales vías para el transporte de cargas y pasajeros.



También forma parte de la licitación el Tramo Noreste, con 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105. Este corredor une Loreto con Puerto Iguazú y atraviesa ciudades como Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda, regiones con intensa actividad turística y comercial.



Cómo será el nuevo esquema de gestión



Las empresas que resulten adjudicatarias deberán hacerse cargo de la operación, el mantenimiento y las inversiones necesarias para conservar los corredores, sin recibir subsidios del Estado nacional.



El Gobierno sostiene que este modelo busca mejorar la infraestructura vial mediante inversión privada y una gestión más eficiente, mientras que Vialidad Nacional tendrá la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los contratos y verificar que se mantengan las condiciones de seguridad y servicio para los usuarios.



Qué sigue en el proceso



La evaluación de las ofertas económicas definirá qué empresas obtendrán la concesión de los distintos corredores incluidos en esta etapa de la licitación.



Una vez adjudicados los contratos, comenzará la implementación del nuevo esquema de gestión, con el objetivo de mejorar el estado de las rutas y fortalecer la conectividad para el transporte, la producción y el turismo.



