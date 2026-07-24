Corrientes recibió al Embajador de la UE para fortalecer vínculos

Viernes, 24 de julio de 2026

La provincia de Corrientes recibió la visita del embajador de la Unión Europea, Erik Hoeg, en el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer los lazos de cooperación y promover el potencial correntino en distintos sectores estratégicos.



Durante la jornada, autoridades provinciales mantendrán una serie de reuniones e intercambios con el diplomático europeo para presentar las oportunidades de inversión que ofrece Corrientes, además de destacar el desarrollo de áreas como la producción, el turismo y la generación de energía.



La visita busca profundizar las relaciones entre la provincia y la Unión Europea, promoviendo el intercambio de experiencias y la exploración de nuevas iniciativas que impulsen el crecimiento económico y la cooperación internacional.



Desde el Gobierno provincial remarcaron que este encuentro representa una oportunidad para posicionar a Corrientes como un destino atractivo para inversiones y proyectos de desarrollo, consolidando su perfil productivo y su proyección hacia los mercados internacionales.