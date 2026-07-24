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Corrientes recibió al Embajador de la UE para fortalecer vínculos
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Viernes, 24 de julio de 2026
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La provincia de Corrientes recibió la visita del embajador de la Unión Europea, Erik Hoeg, en el marco de una agenda de trabajo destinada a fortalecer los lazos de cooperación y promover el potencial correntino en distintos sectores estratégicos.
Durante la jornada, autoridades provinciales mantendrán una serie de reuniones e intercambios con el diplomático europeo para presentar las oportunidades de inversión que ofrece Corrientes, además de destacar el desarrollo de áreas como la producción, el turismo y la generación de energía.
La visita busca profundizar las relaciones entre la provincia y la Unión Europea, promoviendo el intercambio de experiencias y la exploración de nuevas iniciativas que impulsen el crecimiento económico y la cooperación internacional.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que este encuentro representa una oportunidad para posicionar a Corrientes como un destino atractivo para inversiones y proyectos de desarrollo, consolidando su perfil productivo y su proyección hacia los mercados internacionales.
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