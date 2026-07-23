Devoción, desfile tradiciona y gran afluencia de visitantes

Jueves, 23 de julio de 2026

En honor a la patrona de los abuelos y estudiantes, la localidad correntina vive su novena con intensa actividad religiosa y cultural. El 25 de julio será la jornada principal con peregrinaciones, actos litúrgicos, el esperado desfile.



La localidad de Santa Ana de los Guácaras atraviesa con gran participación la novena en honor a su santa patrona y se prepara para vivir las jornadas centrales de las fiestas patronales con una intensa agenda de actividades religiosas, culturales y tradicionales.



En diálogo con Cadena de Radios, la directora de Turismo, Elsa Medina, señaló que durante las tardes ya se observa un importante movimiento de visitantes que llegan para participar de las celebraciones y recorrer la localidad.



La funcionaria destacó que el próximo 25 de julio será el día de mayor convocatoria. La programación comenzará por la mañana con la tradicional peregrinación y los actos litúrgicos, mientras que por la tarde se realizará el esperado desfile, uno de los momentos más representativos de la festividad.



Medina recordó que Santa Ana es la patrona de los estudiantes y de los abuelos, por lo que cada año son numerosos los jóvenes que llegan para agradecer, pedir por sus estudios o participar de las celebraciones religiosas.



Además, informó que el sábado se llevará a cabo una peregrinación que partirá a las 14 horas desde la intersección de las calles Iberá y Caseros, recorriendo caminos de tierra hasta llegar al santuario, invitando a vecinos y peregrinos a sumarse a esta tradicional manifestación de fe.



Desde el área de Turismo esperan una importante afluencia de visitantes durante todo el fin de semana, con un movimiento que beneficiará a la actividad comercial y gastronómica de la localidad, consolidando a las fiestas patronales como uno de los principales acontecimientos religiosos y turísticos de la región.



Se prepara para un gran desfile tradicionalista en honor a su patrona



La localidad de Santa Ana de los Guácaras ultima los detalles para vivir el tradicional desfile de sus fiestas patronales, una de las actividades más esperadas de la celebración en honor a Santa Ana, que cada año reúne a cientos de participantes y visitantes de distintos puntos de la provincia.



En diálogo con Cadena de Radios, la directora de Turismo, Elsa Medina, explicó que existe un estricto orden de ingreso para las agrupaciones que previamente se inscribieron con el objetivo de acompañar la entrada de la imagen de la patrona.



"Las banderas ingresan hasta el escenario, luego lo hacen las autoridades y posteriormente desfilan a pie los ballets y las distintas agrupaciones", detalló la funcionaria.



Medina indicó que el desfile cuenta con dos modalidades: tradicionalista y de temática libre. Cada agrupación debe estar integrada por un mínimo de diez personas, aunque no existe un límite máximo de participantes. Además, pueden incorporar carretas, toros, elementos escenográficos y realizar coreografías para representar la temática elegida.



Cada delegación desfila con su estandarte y sus banderas distintivas, mientras desde la organización se leen las reseñas que describen la historia o el mensaje que busca transmitir cada cuadro artístico.



Hasta el momento ya se encuentran 25 agrupaciones inscriptas, una cifra que refleja el fuerte interés por participar de esta tradicional celebración.



La directora de Turismo también destacó la presencia de delegaciones de localidades vecinas, entre ellas San Cosme, Ensenadita y Paso de la Patria, que año tras año se suman a los festejos, fortaleciendo el carácter regional de una de las fiestas religiosas y culturales más importantes de Corrientes.



Para la Feria Guácaras son 80 los que ya se inscribieron.