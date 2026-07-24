El Instituto de Cardiología es el segundo centro más prestigioso del país

Viernes, 24 de julio de 2026

Su director, el Dr. Julio Vallejos, repasó la historia y el impacto del ICC, un modelo que integra lo público y lo privado atendiendo a más de 125.000 pacientes al año. Con un equipo de más de 800 trabajadores, la institución conmemora su aniversario



El director del Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC), Dr. Julio Vallejos, destacó el significado de los 40 años de la institución y remarcó el lugar de excelencia que ocupa tanto a nivel nacional como latinoamericano.



“Tal vez en 1986 nadie imaginaba que estaban creando una institución que iba a cuidar el corazón de los correntinos durante cuatro décadas. Hoy podemos decir que son 40 años en el corazón de los correntinos. Esto significa muchísimo para todos y realmente hay mucho para festejar”, expresó.



Vallejos señaló que el Instituto de Cardiología se consolidó como una de las instituciones más prestigiosas de la especialidad. “El ICC comparte la característica de ser una de las instituciones de cardiología más prestigiosas del país y de Latinoamérica. No lo decimos nosotros, sino que está documentado: ocupa el segundo lugar en el ranking nacional y se encuentra entre los centros de referencia de la región”, afirmó.



El profesional también destacó el modelo de gestión que caracteriza al establecimiento, basado en la articulación entre los sectores público y privado. “Estamos orgullosos de este modelo que integra lo público y lo privado para estar al servicio de toda la comunidad”, sostuvo.



Finalmente, Vallejos dimensionó el impacto del Instituto con cifras que reflejan su actividad. Cada año atiende alrededor de 125.000 consultas en consultorios externos y realiza más de 5.000 procedimientos de alta complejidad, brindando atención a pacientes de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores.



Con 853 trabajadores, el Instituto de Cardiología destaca el compromiso de su equipo de salud



En el marco del 40.º aniversario del Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC), el director Dr. Julio Vallejos destacó la dimensión humana de la institución y el compromiso de quienes la integran.



“Hoy contamos con 853 personas trabajando en el Instituto. De ese total, el 70 % corresponde a personal de salud y el 30 % restante es personal de apoyo, que si bien no tiene contacto directo con los pacientes, cumple un rol fundamental para el funcionamiento del hospital”, explicó.



Vallejos subrayó que todos los integrantes del Instituto forman parte del proceso de atención. “Creemos que todos reciben una formación idónea para atender a los pacientes, porque cada uno, desde su función, contribuye a brindar una atención de calidad”, afirmó.



El titular del ICC remarcó que el trabajo interdisciplinario y la capacitación permanente son pilares del modelo de gestión que permitió convertir al Instituto en uno de los centros de cardiología más prestigiosos de la Argentina y Latinoamérica, consolidando cuatro décadas de servicio al cuidado de la salud de los correntinos.



Se refirió a la figura del Dr Rene Favaloro que segun el el mejor acto de docencia fue su muerte porque eneseñó que se valora lo que se tiene cuando falta.Adelantó que para al velada d eesta noche ya confirmaron su presnecia seis Gobernadores.