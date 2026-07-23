Más de 100 familias fueron evacuadas como consecuencia de las inundaciones

Jueves, 23 de julio de 2026

Las intensas lluvias provocaron anegamientos y obligaron a evacuar vecinos de un paraje rural. Autoridades mantienen el operativo de asistencia.



Más de 100 familias fueron evacuadas como consecuencia de las inundaciones registradas en el paraje Amará Picada, una zona rural ubicada cerca de la localidad de Perugorría. El desborde de arroyos y espejos de agua obligó a desplegar un operativo conjunto entre Defensa Civil, la Policía provincial y el municipio para asistir a los vecinos afectados.







Operativo de emergencia en la zona afectada



El área inundada se encuentra entre 35 y 40 kilómetros del casco urbano de Perugorría, a la vera del arroyo Ávalos, donde el aumento del caudal dejó numerosas viviendas rodeadas por el agua.



Frente a la situación, equipos de Defensa Civil trabajan junto con autoridades municipales para coordinar la evacuación de las familias y brindar asistencia a quienes debieron abandonar sus hogares. La Policía también participa de las tareas de apoyo y resguardo en el lugar.







Las lluvias agravaron la situación



El paraje Amará Picada ya había sufrido el impacto de las fuertes precipitaciones durante el último fin de semana, cuando se registraron alrededor de 200 milímetros de lluvia.



La acumulación de agua provocó el desborde de arroyos y otros cursos hídricos, generando anegamientos que dificultan la circulación y afectan a las familias que viven en esa zona rural.







Continúa el monitoreo



Las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del nivel del agua y no descartan nuevas medidas si las condiciones climáticas continúan siendo desfavorables.



Mientras continúa el operativo de emergencia, el objetivo es garantizar la seguridad de los evacuados y asistir a los pobladores hasta que las condiciones permitan el regreso seguro a sus viviendas.