Paso histórico en Mandiyú: jugará el Regional en sus canchas y busca refuerzos

Jueves, 23 de julio de 2026

El DT Hernán Coronel confirmó que el Algodonero usará su nueva infraestructura para la competencia nacional que arranca en agosto. Con el equipo como puntero en la Liga Correntina, la dirigencia y el cuerpo técnico apuntan a sumar jugadores.



El director técnico de Mandiyú, Hernán Coronel, confirmó en diálogo con Cadena de Radios que el club disputará el próximo Torneo Regional Federal Amateur utilizando sus propias canchas, un hecho histórico para la institución que refleja el crecimiento de su infraestructura tras más de 70 años.



En las últimas horas, el presidente algodonero, José María Beigbeder, destacó las obras realizadas en el club, ratificó que el gran objetivo es lograr el ascenso y reclamó un mayor acompañamiento tanto del sector público como del privado para continuar con el desarrollo de la institución.

Coronel aseguró que el plantel ya tiene la mente puesta en el certamen nacional, que comenzará a fines de agosto. "Es hermoso poder entrenar en las canchas 1 y 2 del club. Es algo increíble y muy lindo para la institución. Nos estamos preparando y mentalizando para un Regional que arranca dentro de cinco semanas", expresó.



El entrenador explicó que la base del equipo se viene consolidando desde principios de año y que recientemente se incorporaron algunos futbolistas para completar el plantel que disputa la Liga Correntina. "Siempre priorizamos formar un buen grupo humano. Sumamos chicos que, además de ser buenos futbolistas, son buenas personas", remarcó.



No obstante, adelantó que el cuerpo técnico y la dirigencia trabajan en la llegada de refuerzos de jerarquía para dar un salto de calidad de cara al torneo nacional.



"Necesitamos incorporar jugadores con experiencia, ojalá del Federal A e incluso de la Primera Nacional. Sabemos que no es sencillo porque la mayoría de esas categorías están en competencia, pero Mandiyú es un club grande que convoca y recibe llamados de todo el país", sostuvo.



Coronel también dejó en claro que antes de contratar un futbolista evalúan tanto sus condiciones deportivas como personales. "No solo miramos cómo juega, también averiguamos qué clase de persona es. Eso para nosotros es fundamental", afirmó.



Entre este jueves y el viernes, el cuerpo técnico y la dirigencia definirán los puestos a reforzar, aunque reconoció que el aspecto económico también será determinante para concretar las incorporaciones.



El DT destacó además que Mandiyú representa una gran oportunidad para cualquier jugador. "Jugar en Mandiyú es una vidriera. Todos saben que el Regional Federal Amateur es un torneo muy importante y, si trabajás, te comprometés y rendís, las posibilidades de crecer aparecen. Vestir esta camiseta tiene un significado especial", señaló.



En cuanto al presente deportivo, Coronel indicó que el equipo marcha como puntero en la Liga Correntina, aunque reconoció que varios de los refuerzos llegarán sobre el inicio del Regional, lo que reducirá el tiempo de preparación conjunta.



Finalmente, elogió el trabajo físico del plantel y destacó la labor del preparador físico. "Por suerte contamos con el mejor preparador físico de Corrientes, y eso nos da una garantía importante para afrontar la competencia", aseguró.



Mientras continúa la planificación del Regional Federal Amateur, Mandiyú seguirá su participación en el torneo local. Este sábado enfrentará a Independiente desde las 16 horas en la cancha de Sportivo, buscando mantenerse en la cima del campeonato.

