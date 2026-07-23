Goya alista su sistema de bombeo y conforma el Comité de Emergencia

Jueves, 23 de julio de 2026

El intendente Mariano Hormaechea confirmó que el municipio trabaja en forma articulada con la Provincia y comunas vecinas para reacondicionar la infraestructura hídrica. Intensifican recorridas y la asistencia en barrios vulnerables como El Chacal



El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, dialogó con Cadena de Radios sobre las medidas que lleva adelante el municipio ante los pronósticos que advierten la posible llegada de un fenómeno climático de Super Niño, y aseguró que la prevención se realiza en coordinación con el Gobierno de Corrientes, municipios vecinos e instituciones de la región.

El jefe comunal explicó que Goya es una de las ciudades más expuestas cuando se producen crecidas del río Paraná debido a sus características geográficas.



"Esta zona se caracteriza por tener inconvenientes con el agua cuando crece el río. Por eso trabajamos junto al Gobierno provincial en distintas obras y en la puesta a punto del sistema de bombeo", señaló.



Hormaechea recordó que la ciudad cuenta con un esquema de estaciones de bombeo que permite evacuar el agua con mayor rapidez.

"Estamos en una especie de 'plato' y cuando crece el río tenemos problemas. Este sistema nos permite escurrir mucho más rápido el agua y por eso lo estamos dejando en condiciones", explicó.

Trabajos en barrios vulnerables



El municipio también intensificó las recorridas en los sectores más vulnerables. En los últimos días las tareas se concentraron en el asentamiento El Chacal, con la participación de las áreas de Desarrollo Humano, Obras Públicas y PRODEGO, para luego continuar en el barrio Santa Clara.



El intendente indicó que se viene convocando a instituciones intermedias y fuerzas de seguridad para fortalecer el trabajo preventivo y adelantó que la próxima semana avanzarán con la conformación del Comité de Emergencia.



"Estamos intercambiando información de manera permanente con las distintas áreas del Gobierno provincial para actuar con anticipación", afirmó.



Limpieza de alcantarillas y coordinación regional

Entre las acciones preventivas se encuentra la limpieza de alcantarillas sobre la Ruta Nacional Nº12, en el tramo comprendido entre los kilómetros 750 y 790, trabajos que se realizan con la colaboración de Vialidad Nacional y la Provincia.



Además, destacó la articulación permanente con los municipios de la Microrregión Santa Lucía, así como con Esquina y Bella Vista, para coordinar acciones frente a eventos climáticos.



También remarcó los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en el Puente Santa Rosa, donde se realiza la limpieza de numerosas alcantarillas ubicadas en la zona rural.



Diferencias en las lluvias

Hormaechea señaló que las recientes precipitaciones muestran la variabilidad del fenómeno climático.



"Lo que ocurrió en Perugorría es una señal del factor climático. Nosotros tuvimos alrededor de 80 milímetros, mientras que Perugorría registró 200 y Curuzú Cuatiá 180. Hay que prevenir especialmente en las zonas más vulnerables", sostuvo.



Situación del asentamiento El Chacal

Respecto al asentamiento El Chacal, el intendente informó que actualmente viven entre 40 y 50 familias, aunque durante las recorridas detectaron nuevas ocupaciones.



"Tenemos que aprovechar para ampliar el cerco perimetral. Es una zona que cuenta con servicios de agua y energía eléctrica, pero sigue siendo un barrio vulnerable", explicó.



Recordó además que hace apenas dos o tres semanas se amplió el ejido urbano para incorporar ese sector a la ciudad.



"La inclusión de esa zona se hizo pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos y poder seguir llevando infraestructura y servicios", afirmó.

Vacaciones de invierno y turismo



Finalmente, Hormaechea destacó que, pese al trabajo preventivo frente a las condiciones climáticas, Goya pudo ofrecer durante las vacaciones de invierno una variada agenda de actividades turísticas y recreativas para vecinos y visitantes, fortaleciendo el movimiento económico de la ciudad durante el receso invernal.

