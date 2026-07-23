Plantean reactivar el servicio de balsas entre Chaco y Corrientes

Jueves, 23 de julio de 2026

La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, impulsa la iniciativa como una respuesta inmediata ante el colapso del tránsito y el paso de transporte pesado. La medida no invalida el reclamo por el segundo puente.



La administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, planteó la posibilidad de reactivar el servicio de balsas entre Chaco y Corrientes como una alternativa para descomprimir el intenso tránsito que soporta diariamente el Puente General Belgrano. En diálogo con Cadena de Radios, aclaró que la iniciativa no implica renunciar al proyecto del segundo puente, sino generar una solución mientras esa obra continúa su proceso.



"La nostalgia siempre revive lo que significó el uso de las balsas entre las dos provincias. Quiero dejar en claro que esto no es bajar los brazos en la gestión del segundo puente. Me consta el compromiso tanto del gobernador Leandro Zdero como del gobernador Juan Pablo Valdés. Ojalá el próximo 3 de agosto, con la visita del presidente Javier Milei al Chaco, llegue el anuncio del segundo puente, además de otras obras importantes como el dragado del riacho Barranqueras", expresó.



Azula sostuvo que la propuesta busca brindar una respuesta inmediata a los problemas de circulación. "Hoy mucha gente queda rehén de un lado y del otro del río. Si las balsas y lanchones para pasajeros fueron útiles antes de que existiera el puente, ¿por qué no podrían serlo ahora?", planteó.



La funcionaria explicó que uno de los aspectos centrales será regular el tránsito de camiones. "Cuando un automóvil protagoniza un siniestro, la situación suele resolverse en pocas horas, pero cuando se trata de un camión, especialmente si transporta cargas peligrosas, la interrupción del tránsito puede extenderse durante mucho más tiempo y las consecuencias son mayores", indicó.



En ese sentido, reveló que ya mantuvo conversaciones con empresarios interesados en prestar el servicio. Mencionó como ejemplo a una empresa paraguaya que manifestó su disposición a operar una balsa con capacidad para transportar hasta 20 camiones. Sin embargo, aclaró que la implementación requiere un proceso administrativo y político más complejo.

"Esto no se hace de manera directa. Debe existir un acuerdo bilateral entre Chaco y Corrientes, definir los lugares de embarque y desembarque, realizar las firmas correspondientes y articular la conexión con la red vial", explicó.



Azula remarcó además la importancia estratégica del corredor regional. "Gran parte de la producción de la Mesopotamia, Paraguay y el sur de Brasil utiliza el Puente General Belgrano y la Ruta 16 para llegar a los puertos del Pacífico. Cada vez que se interrumpe el tránsito, ya sea por un accidente o por un gran movimiento de personas, como ocurre durante eventos en Paso de la Patria, toda la circulación se ve seriamente afectada", señaló.



La administradora agradeció el interés de los medios por instalar el debate y aseguró que la propuesta apunta a anticiparse a un posible colapso vial. "Es una manera de abrir el paraguas antes de que llueva y buscar alternativas frente al crecimiento del tránsito sobre el Puente General Belgrano", afirmó.



Finalmente, adelantó que en los próximos días buscará reunirse con las autoridades competentes para analizar la factibilidad técnica y económica del proyecto. "Quizás lo que uno ve como algo simple no lo sea tanto, pero vale la pena estudiarlo. Más allá de mi rol como administradora del puerto, hablo también como una ciudadana comprometida que recuerda lo que significaban la balsa y el vaporcito en Barranqueras. Creo que es momento de comenzar a trabajar seriamente en esta posibilidad", concluyó.



Azula destacó además que cuenta con el respaldo del gobernador chaqueño para impulsar iniciativas que fortalezcan la actividad del Puerto de Barranqueras y aseguró, con humor, que "hasta ahora nadie me llamó para retarme por esta propuesta", convencida de que existen fundamentos sólidos para avanzar en su análisis.

