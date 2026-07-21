Dos detenidos por el crimen de un anciano en Corrientes Capital

Martes, 21 de julio de 2026

Efectivos de la Comisaría 14.ª lograron la aprehensión de dos sospechosos de 40 años que habrían estado con la víctima antes del crimen.



La Policía de Corrientes avanza en la investigación para esclarecer el homicidio de un hombre de 75 años, identificado como de apellido Galloso, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado sábado 18 de julio en el interior de una precaria vivienda ubicada en el asentamiento del barrio Doctor Montaña.



A raíz del hecho, personal de la Comisaría Decimocuarta Urbana desplegó una serie de diligencias que permitieron la detención de dos personas presuntamente vinculadas al ataque, además del secuestro de un arma blanca y diversos elementos de interés para la causa.



El avance del caso fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad y tareas de inteligencia en la zona. Mediante estos registros, los investigadores lograron identificar y aprehender primeramente a un hombre de 40 años, señalado como la última persona que estuvo en compañía de la víctima antes de su fallecimiento.



Horas más tarde, las autoridades concretaron la detención de un segundo implicado, quien también tendría participación en el hecho investigado. Ambos sujetos quedaron a disposición de la Justicia.



Actualmente, el cuerpo fue sometido a la autopsia médico-legal correspondiente, mientras los peritos continúan con las actuaciones para determinar los pormenores y el móvil detrás del fatal desenlace.