Por el mal estado de los caminos rurales auditan consorcios camineros

Miércoles, 15 de julio de 2026

El Gobierno evaluará contratos y funcionamiento de los entes ante reclamos por el estado de las rutas y la llegada de El Niño.



El Gobierno provincial puso en marcha una auditoría sobre los consorcios camineros con el objetivo de reorganizar el mantenimiento de los caminos rurales. La revisión busca determinar la situación legal y operativa de cada entidad para garantizar la prestación del servicio, especialmente ante el pronóstico de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad.



Revisarán contratos y situación jurídica



El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, informó que la mayoría de los contratos de concesión ya vencieron y actualmente son analizados por la Dirección Provincial de Vialidad.



El proceso incluye la verificación de la situación de cada consorcio ante la Inspección de Personas Jurídicas. Con esos informes, el Ejecutivo definirá si renueva los convenios vigentes, firma nuevos acuerdos o deja sin efecto aquellos que no cumplan con los requisitos legales.



Buscan mejorar el estado de los caminos



La medida responde a los reiterados reclamos de productores y vecinos por el deterioro de las rutas rurales, fundamentales para el transporte de la producción y la conectividad de numerosas localidades.



Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es contar con consorcios plenamente operativos para intervenir con rapidez, especialmente frente al incremento de lluvias previsto por la llegada del fenómeno climático El Niño.





Reconocen demoras y mantienen trabajos de Vialidad



El titular de la cartera de Obras Públicas también reconoció que hubo demoras en los pagos destinados a los consorcios, situación que afectó el ritmo de los trabajos. Explicó que los desembolsos se realizan una vez que la Dirección Provincial de Vialidad certifica las tareas ejecutadas.



Mientras avanza la regularización administrativa, Vialidad Provincial continúa realizando tareas de mantenimiento con equipos propios para sostener la transitabilidad de los caminos rurales y evitar un mayor deterioro.





Próximas definiciones



Una vez concluida la auditoría, el Ejecutivo resolverá qué consorcios continuarán prestando el servicio bajo nuevos acuerdos. La intención es contar con un esquema de mantenimiento fortalecido antes de que las lluvias asociadas a El Niño incrementen las dificultades en la red vial rural.







