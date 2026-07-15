Advertencia urgente para navegantes por crecida histórica del río Uruguay

Miércoles, 15 de julio de 2026

El fuerte aumento del caudal elevó el riesgo de accidentes por objetos flotantes y motivó un llamado a reforzar las medidas de seguridad.



La Prefectura Naval Argentina emitió una advertencia preventiva ante la crecida extraordinaria del río Uruguay y pidió a quienes realizan actividades náuticas extremar los cuidados mientras continúen las condiciones actuales del curso de agua.



La alerta fue difundida por la dependencia de Prefectura con asiento en Mocoretá, luego de verificar un importante incremento del nivel del río, situación que generó el desplazamiento de troncos, ramas y otros residuos flotantes capaces de representar un serio peligro para la navegación.





Riesgo para embarcaciones y navegantes



Desde la fuerza explicaron que la presencia de estos elementos sobre el agua incrementa las posibilidades de accidentes, especialmente en los sectores donde la corriente adquiere mayor velocidad y dificulta las maniobras de las embarcaciones.



Frente a este panorama, recomendaron navegar con extrema precaución, disminuir la velocidad y mantener una observación constante del recorrido para detectar obstáculos con suficiente anticipación.



Recomendaciones mientras continúe la crecida



Otra de las principales sugerencias es evitar la navegación nocturna. La baja visibilidad durante la noche impide identificar con facilidad los objetos que arrastra la corriente, lo que aumenta considerablemente el riesgo de colisiones e incidentes.



Las autoridades también recordaron la importancia de respetar todas las medidas de seguridad vigentes y mantenerse informados sobre la evolución del nivel del río antes de emprender cualquier actividad náutica.



La advertencia seguirá vigente



La Prefectura indicó que estas recomendaciones deberán mantenerse hasta que el caudal del río Uruguay disminuya y las condiciones vuelvan a ser seguras para la navegación. Mientras tanto, el monitoreo del comportamiento del curso de agua continuará para evaluar la evolución de la crecida y determinar cuándo podrán levantarse las medidas preventivas.