Prefectura atrapó una banda de de narcotraficantes de Ituzaingó Martes, 14 de julio de 2026 El jefe de Operaciones de la fuerza local, Oficial Principal Pablo Nicolás Cáceres, brindó detalles del operativo que culminó con cuatro detenidos y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

El jefe de Operaciones de la Prefectura Naval Argentina en Ituzaingó, Oficial Principal Pablo Nicolás Cáceres, brindó detalles del importante operativo antidrogas realizado el pasado 9 de julio, que permitió desbaratar una organización narco que operaba en la ciudad y culminó con cuatro personas detenidas y el secuestro de droga, dinero y otros elementos de interés para la investigación.



Cáceres explicó que el procedimiento fue el resultado de una extensa tarea investigativa desarrollada por personal de la Delegación de Prefectura Ituzaingó. Tras reunir pruebas e información, se solicitó a la Justicia las correspondientes órdenes de allanamiento, que finalmente arrojaron resultados positivos.



Durante los procedimientos fueron secuestrados 81 gramos de cocaína, una importante suma de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares, una pistola calibre 22 cuya procedencia continúa bajo investigación, tres balanzas de precisión, teléfonos celulares, computadoras, discos de almacenamiento y otros elementos vinculados a la causa.



Como consecuencia del operativo quedaron detenidos cuatro mayores de edad, una mujer y tres hombres, todos oriundos de Ituzaingó, quienes permanecen alojados a disposición de la Justicia desde el mismo 9 de julio.



El oficial aclaró que, pese a la feria judicial, la investigación continúa con normalidad gracias al trabajo coordinado entre las distintas áreas judiciales. La causa está a cargo del Juzgado Federal del doctor Néstor Oscar Alnosívar y de la Fiscalía Federal de Investigaciones, encabezada por el doctor Eugenio Balbastro.



Asimismo, Cáceres advirtió que en las redes sociales circula información que no forma parte del parte oficial emitido por la Prefectura Naval Argentina y remarcó que la investigación sigue en curso, por lo que no se descartan nuevos allanamientos en los próximos días.



En total se realizaron tres allanamientos, dos de ellos en complejos de alquileres ubicados en la zona céntrica de Ituzaingó y el restante en un barrio más alejado de la ciudad.



Finalmente, el jefe de Operaciones se refirió al operativo de seguridad desplegado durante el receso invernal, destacando el incremento del movimiento turístico en la localidad. Señaló que la Prefectura mantiene los controles preventivos habituales e instó a la comunidad y a los visitantes a circular con toda la documentación del vehículo al día y utilizando los elementos de seguridad obligatorios para garantizar una circulación segura.



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