Industria asegura que crecen las inversiones y proyectan nuevas radicaciones Martes, 7 de julio de 2026 El ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, destacó que pese al complejo contexto económico nacional, la provincia continúa atrayendo inversiones. Mencionó proyectos en Mocoretá, Curuzú Cuatiá, Santa Rosa, Virasoro e Ituzaingó.

El ministro de Industria de Corrientes afirmó que la provincia mantiene un ritmo sostenido de crecimiento y continúa captando inversiones privadas, gracias al trabajo conjunto entre el Estado y el sector productivo para generar las condiciones necesarias para la radicación de nuevas industrias.



El funcionario explicó que la tarea del Gobierno provincial consiste en coordinar acciones entre distintas áreas para garantizar infraestructura, servicios y condiciones que permitan el desarrollo de los proyectos industriales.



Aunque evitó comparar la situación actual con la del año pasado, aseguró tener "muy buenas perspectivas" para la provincia. "A pesar del contexto económico nacional, Corrientes sigue creciendo, siguen llegando inversiones y continúan instalándose nuevas industrias. Eso es alentador porque el desarrollo genera empleo y un efecto positivo para todos los correntinos", expresó.



En cuanto a la distribución de las inversiones, señaló que, además de los polos industriales de Ituzaingó y Gobernador Virasoro, existen proyectos en otras localidades. Entre ellas mencionó a Mocoretá, donde avanza el desarrollo del parque industrial; Curuzú Cuatiá, con nuevas iniciativas en evaluación; y Santa Rosa, donde algunas inversiones estarían próximas a concretarse.



El ministro explicó que los procesos de radicación industrial requieren tiempo y planificación, por lo que prefirió no adelantar anuncios antes de que los proyectos estén completamente definidos. "Queremos evitar generar expectativas antes de tiempo. Las inversiones industriales no se concretan de un día para otro", sostuvo.



Respecto de los sectores con mayor dinamismo, destacó el crecimiento de la forestoindustria, impulsado por la futura instalación de la planta de Arauco, considerada una de las inversiones más importantes para la provincia. También señaló el avance de nuevas industrias vinculadas a la producción citrícola, la yerba mate y el arroz.



Finalmente, remarcó que cada región de Corrientes presenta características productivas propias y que esa diversidad favorece la llegada de inversiones específicas. "Cada zona tiene su potencial y sobre esas fortalezas se desarrollan nuevos emprendimientos que siguen impulsando el crecimiento de la provincia", concluyó.







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El encuentro, que está programado para las 13 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA El Ministro Meza anunció un plan maestro para el desarrollo de Corrientes

El Jefe de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, explicó la iniciativa es coordinada por el Ministerio de Coordinación y cuenta con la participación de las carteras de Industria Obras Públicas, Producción, Educación, Salud y otros.