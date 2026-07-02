Adorni dejó el directorio de YPF y salió de todos los cargos públicos

Jueves, 2 de julio de 2026

El ex jefe de Gabinete presentó su renuncia al directorio de YPF mientras continúa la investigación judicial en su contra.



Manuel Adorni formalizó su renuncia al directorio de YPF, el último cargo público que mantenía tras su salida de la Jefatura de Gabinete. La dimisión deberá ser tratada por el directorio de la compañía y luego puesta a consideración de los accionistas, conforme al procedimiento establecido.



La decisión fue comunicada mediante una nota dirigida al presidente de YPF, Horacio Marín, en la que Adorni informó su renuncia como director titular por la Clase A, representación que ejerce el Estado en la empresa.



Con este paso, el ex funcionario concluye su desvinculación de la administración nacional luego de haber dejado la Jefatura de Gabinete días atrás.



La renuncia ocurre mientras Adorni continúa siendo investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita.



El expediente analiza distintos movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y otras actuaciones que forman parte de la investigación. Hasta el momento, la Justicia no emitió una resolución sobre el caso.



En la carta con la que dejó la Jefatura de Gabinete, Adorni sostuvo que decidió apartarse de la función pública por el desgaste personal y familiar derivado de la exposición mediática y rechazó haber cometido actos de corrupción.



Ahora será el directorio de YPF el encargado de tratar la renuncia del ex funcionario en una próxima reunión.



De acuerdo con fuentes oficiales, también podría analizarse la incorporación de Diego Santilli como nuevo representante estatal en la petrolera.



Tras la salida del ex jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei reiteró públicamente su respaldo y afirmó que mantiene su confianza en la inocencia del ex funcionario.



El mandatario sostuvo que no existe una sentencia judicial en su contra y cuestionó las condenas anticipadas en torno a la causa. Además, aseguró que la decisión de Adorni estuvo motivada principalmente por el impacto que la situación generó en su entorno familiar.



Con la renuncia al directorio de YPF, Adorni deja de ocupar todos los cargos públicos que ejercía en el Gobierno nacional, mientras la investigación judicial continúa su curso.

