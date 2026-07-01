"Piecitos Descalzos" lanzan una rifa para terminar el muro perimetral

Miércoles, 1 de julio de 2026

Tras registrarse movimientos sospechosos en las inmediaciones del establecimiento que asiste a 200 niños, su directora, Gisela Álvarez, pidió el apoyo de la comunidad.



Buscan recaudar fondos para seguridad e infraestructura y solicitan donaciones de alimentos para sostener las meriendas diarias.



El Comedor "Piecitos Descalzos", una institución emblemática que asiste a las familias del barrio Punta Taitalo en la ciudad de Corrientes, se encuentra en estado de alerta debido a repetidos hechos de inseguridad. En diálogo con Cadena de Radios, la directora del lugar, Gisela Álvarez, transmitió la preocupación que atraviesan tras detectarse movimientos sospechosos en el predio durante las últimas noches.



La rápida intervención de los habitantes de la zona y de las fuerzas de seguridad impidió que la situación pasara a mayores. “Gracias a los vecinos que avisan, la Policía se acerca y controla, pero estamos atravesando una situación complicada”, detalló Álvarez, quien remarcó que la vulnerabilidad edilicia actual del espacio facilita el accionar de personas ajenas a la institución.



Una rifa solidaria para cerrar el predio

El principal inconveniente logístico del comedor es la falta de un muro perimetral que resguarde las instalaciones, una obra que hoy se encuentra paralizada a la mitad por falta de recursos. Con el objetivo de financiar los materiales y la mano de obra restantes, los coordinadores organizaron una rifa benéfica.



El sorteo se realizará el próximo 11 de julio a través de la Quiniela Nacional Nocturna. El bono contribución tiene un valor de 3.000 pesos y ofrece diversos premios. Quienes deseen colaborar pueden realizar aportes directos a la cuenta con el alias donar.comedorpiecito, comunicarse al teléfono 3794-520368, o contactarse mediante las redes sociales de Facebook e Instagram buscando "Comedor Piecitos Descalzos".



17 años de autogestión e independencia

Álvarez recordó con orgullo que el espacio comunitario sostiene su actividad desde hace 17 años gracias de manera exclusiva a la solidaridad ciudadana, manteniendo una postura estrictamente independiente de partidos políticos y sectores religiosos.



En la actualidad, alrededor de 200 niños asisten diariamente para recibir la merienda. Además, cuando el volumen de donaciones lo permite, el equipo de cocina amplía la asistencia a almuerzos o cenas para todo el grupo familiar. “Muchas veces hacemos dos ollas de guiso porque es lo que más rinde y a la gente le gusta”, comentó la directora.



Para mantener el funcionamiento del establecimiento, ubicado en la intersección de las calles Santa Filomena y Los Abuelos, las autoridades recordaron que se reciben de forma permanente alimentos no perecederos, especialmente leche, azúcar, yerba, harina y productos para la elaboración de tortas fritas.



R: Gladis Lencina