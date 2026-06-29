Tragedia: confirman la muerte de seis argentinos tras los terremotos Lunes, 29 de junio de 2026 La Cancillería informó que seis argentinos fallecieron por los sismos en Venezuela y reforzó la asistencia a los afectados.

El Gobierno nacional confirmó que, hasta el momento, seis ciudadanos argentinos murieron como consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela y provocaron una tragedia humanitaria. Además, la Cancillería informó que recibió 215 pedidos de asistencia consular y desplegó una misión especial para asistir a los compatriotas afectados.



Los sismos dejaron hasta el momento un saldo de al menos 1.450 personas fallecidas y más de 3.300 heridas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en distintas zonas del país caribeño.



Asistencia para los argentinos afectados



El canciller Pablo Quirno detalló que, además de las víctimas fatales, un ciudadano argentino permanece internado y se detectó un menor de edad que requiere asistencia por encontrarse sin acompañamiento o en una situación de vulnerabilidad.



Para responder a la emergencia, dos funcionarios consulares fueron enviados a Venezuela con la misión de relevar las necesidades de la comunidad argentina, colaborar en la localización de personas, asistir a los heridos y acompañar a las familias de las víctimas.



También trabajan en la documentación de ciudadanos y en el apoyo a adultos mayores que reciben ayuda a través de organizaciones humanitarias.







Argentina envió brigadistas y prepara un nuevo operativo



La respuesta argentina incluyó el envío de un contingente de 24 brigadistas, integrado por personal militar y civil especializado en tareas de búsqueda y rescate.



El Ministerio de Defensa confirmó además que se prepara una segunda misión humanitaria compuesta por médicos y enfermeros para reforzar la asistencia sanitaria en las zonas afectadas.



Paralelamente, un equipo de ingenieros trabaja en el acondicionamiento de dos plantas potabilizadoras que serán trasladadas para garantizar el acceso a agua potable en las comunidades más golpeadas por el desastre.



Una tragedia de gran magnitud



El operativo de asistencia se desarrolla en un contexto particular, ya que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela permanecen interrumpidas desde 2024.



Mientras continúan las tareas de rescate y la asistencia internacional, las autoridades argentinas mantienen activo el operativo consular para brindar apoyo a los ciudadanos afectados y acompañar a las familias que atraviesan las consecuencias de uno de los desastres naturales más graves registrados en la región en los últimos años.







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