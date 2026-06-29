Bolivia cambia su política cambiaria y deja atrás 15 años de dólar fijo

Lunes, 29 de junio de 2026

Desde hoy regirá un tipo de cambio flexible para enfrentar la escasez de divisas y estabilizar la economía boliviana



Bolivia iniciará hoy una nueva etapa en su política económica con la implementación de un régimen de flotación cambiaria, que pondrá fin al tipo de cambio fijo vigente desde 2011.



La medida fue dispuesta por el Ministerio de Economía y será ejecutada por el Banco Central de Bolivia (BCB), que definirá el valor diario del dólar tomando como referencia la oferta y la demanda de divisas en el sistema financiero.



Con este cambio, la cotización oficial pasará de 6,96 a 9,73 bolivianos por dólar, marcando el inicio de un esquema más flexible para el mercado cambiario.







La falta de dólares aceleró la decisión



El Gobierno explicó que la modificación busca fortalecer la estabilidad macroeconómica, mejorar la competitividad y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.



La decisión llega en un contexto de fuerte escasez de divisas que afecta al país desde 2023, producto de la caída de las reservas internacionales y de las dificultades para acceder a dólares.



En paralelo, el mercado informal ganó protagonismo durante los últimos meses, con cotizaciones que llegaron a ubicarse muy por encima del valor oficial.







Inflación y restricciones financieras



La falta de moneda extranjera también impactó sobre el sistema financiero, que debió aplicar límites para operar con dólares tanto dentro como fuera del país.



A este escenario se sumó una inflación superior al 20% durante 2025 y problemas de abastecimiento de combustibles importados, factores que aumentaron la presión sobre la economía boliviana.



Como parte de la transición, el Banco Central ya venía publicando diariamente un tipo de cambio de referencia, anticipando el nuevo modelo que comenzará a regir oficialmente.



