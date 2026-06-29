Estados Unidos envía tratamientos experimentales para contener un brote en el Congo Lunes, 29 de junio de 2026 Washington reforzó su respuesta sanitaria y enviará medicación al Congo y Uganda ante el avance del ébola, que ya llegó a Europa.

El Gobierno de Estados Unidos activó el nivel máximo de respuesta sanitaria por el crecimiento del brote de ébola en África y anunció el envío de tratamientos experimentales a la República Democrática del Congo y Uganda. La decisión busca contener la propagación del virus Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe una vacuna aprobada.



La medida fue coordinada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que también reforzaron la vigilancia epidemiológica y la cooperación internacional para evitar que la emergencia sanitaria se expanda a otros continentes.







Tratamientos experimentales y mayores controles



Entre las acciones anunciadas figura el envío del medicamento experimental MBP134, desarrollado con anticuerpos para combatir el virus, además de kits de diagnóstico destinados a identificar rápidamente los distintos casos de ébola.



Parte de esos tratamientos también será utilizada en ensayos clínicos que realizará la Universidad de Oxford, mientras que Estados Unidos endureció los controles sanitarios para viajeros provenientes de las zonas afectadas, redireccionando vuelos hacia aeropuertos preparados para aplicar protocolos especiales.







Más de mil contagios y cientos de fallecidos



De acuerdo con el último reporte sanitario, la República Democrática del Congo registra 1.118 casos confirmados y 291 personas fallecidas desde que comenzó el brote a mediados de mayo. En Uganda se contabilizaron otros 20 contagios y dos muertes.



La expansión internacional ya alcanzó a Francia, donde fue detectado un caso importado correspondiente a un médico que había participado en una misión humanitaria en territorio congoleño. Las autoridades francesas activaron inmediatamente los protocolos de aislamiento y seguimiento epidemiológico.







Una variante sin vacuna disponible



El brote actual corresponde a la variante Bundibugyo del virus del ébola, que hasta el momento no cuenta con vacunas autorizadas ni tratamientos específicos aprobados.



Los pacientes pueden presentar fiebre alta, dolores intensos, vómitos, debilidad extrema, hemorragias y otras complicaciones graves. Mientras tanto, los antivirales MBP134 y remdesivir serán evaluados en estudios clínicos internacionales impulsados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).







Cooperación internacional para frenar la epidemia



La ONU y la OMS advirtieron que la emergencia se desarrolla en regiones con graves dificultades humanitarias, donde el acceso sanitario es limitado y el seguimiento de contactos continúa siendo un desafío. Además, decenas de trabajadores de la salud contrajeron la enfermedad durante las tareas de atención.



En paralelo, organismos internacionales impulsan el desarrollo de una vacuna específica contra la variante Bundibugyo y ampliaron la capacidad de diagnóstico y atención médica en la región. La evolución del brote dependerá de la rapidez de la respuesta internacional y de la eficacia de las medidas para contener nuevos contagios.



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