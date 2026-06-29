Irán amenaza a las bases de EE.UU. y crece la tensión militar Lunes, 29 de junio de 2026 Tras nuevos ataques cruzados, Teherán lanzó una dura advertencia contra las fuerzas estadounidenses y aumentó la preocupación por el futuro del alto el fuego.

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a intensificarse luego de una nueva serie de operaciones militares en el estrecho de Ormuz. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que las bases estadounidenses desplegadas en Medio Oriente "vivirán un infierno" si continúan las acciones militares contra su territorio.



El mensaje fue difundido después de que fuerzas estadounidenses atacaran diez objetivos militares iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, una respuesta que Washington justificó por las agresiones contra embarcaciones comerciales que circulan por esa vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.



Ataques con misiles y drones



Horas después de esos bombardeos, Irán lanzó misiles balísticos y drones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, dos países aliados de Washington en la región.



Desde la Guardia Revolucionaria sostuvieron que las recientes operaciones estadounidenses no modificarán su control sobre el estrecho de Ormuz y advirtieron que cualquier nueva acción recibirá una respuesta aún más contundente.



Por su parte, Bahréin condenó los ataques y calificó la ofensiva como una peligrosa escalada que pone en riesgo el proceso de distensión acordado días atrás entre ambas partes.







Trump endureció su postura



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los ataques contra instalaciones iraníes fueron una respuesta al incumplimiento del acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio.



A través de un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario advirtió que, si continúan las hostilidades, Washington podría ampliar su ofensiva militar y afirmó que Estados Unidos está preparado para responder con mayor fuerza.







El estrecho de Ormuz, otra vez en el centro del conflicto



La nueva crisis comenzó días atrás cuando la Guardia Revolucionaria atacó un buque mercante que navegaba por el estrecho de Ormuz. Estados Unidos consideró ese episodio como la primera violación del reciente acuerdo de cese de hostilidades y ordenó bombardeos sobre posiciones militares iraníes.



El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido confirmó daños en una embarcación que transitaba la zona y elevó el nivel de riesgo para la navegación comercial, recomendando extremar las medidas de seguridad.



Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses mantienen reforzada su presencia en uno de los corredores marítimos más importantes del mundo, en un escenario que continúa generando preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.



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