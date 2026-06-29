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Argentina ganó 3-1 a Jordania y terminó con puntaje perfecto
Lunes, 29 de junio de 2026
Con goles de Messi, Lo Celso y Lautaro,
la Albiceleste se quedó con la victoria en los tres partidos de la fase de grupos. Enfrentará este viernes a las 19hs. a Cabo Verde en la siguiente instancia.

La Selección argentina le ganó 3-1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Giovani Lo Celso, de tiro libre; Lautaro Martínez, de penal; y Lionel Messi, de tiro libre, hicieron los goles. Messi fue suplente, pero volvió a firmar una actuación impresionante.

La Albiceleste cerró la primera fase con puntaje ideal y como líder de grupo.
     
 
 

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