Argentina ganó 3-1 a Jordania y terminó con puntaje perfecto

Lunes, 29 de junio de 2026

Con goles de Messi, Lo Celso y Lautaro,

la Albiceleste se quedó con la victoria en los tres partidos de la fase de grupos. Enfrentará este viernes a las 19hs. a Cabo Verde en la siguiente instancia.



La Selección argentina le ganó 3-1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Giovani Lo Celso, de tiro libre; Lautaro Martínez, de penal; y Lionel Messi, de tiro libre, hicieron los goles. Messi fue suplente, pero volvió a firmar una actuación impresionante.



La Albiceleste cerró la primera fase con puntaje ideal y como líder de grupo.