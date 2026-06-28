José Fernández Codazzi el abogado que citado a declarar en pleno juicio Viernes, 26 de junio de 2026 El abogado correntino fue citado a declarar como testigo por el juicio de Loan, quien desapareció en junio de 2024. Hay un total de siete acusados por el delito de sustracción y ocultamiento del menor.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, sumó un nuevo capítulo: el Tribunal Oral Federal citó a declarar como testigo al abogado José Fernández Codazzi, quien habría realizado intervenciones y manifestaciones públicas sobre el caso.



La medida fue adoptada a partir de un planteo formulado por la defensa de Laudelina Peña, una de las principales señaladas en la causa y hermana de José Peña, padre del niño. Codazzi había intervenido en el caso cuando se convirtió en abogado de Bernardino Antonio Benítez, cuando el expediente todavía estaba en la Justicia correntina.



Benítez es pareja de Laudelina, y es uno de los siete acusados por el delito de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años, junto con María Victoria Caillava y su esposo, el exmarino Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, y como partícipe necesario, el comisario Walter Adrián Maciel.



Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del niño, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión. Todos ellos se encuentran detenidos con prisión preventiva



¿Quién es José Fernández Codazzi?

A fines de 2024, el abogado había trasladado a Laudelina hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes, en un horario inusual, donde le tomaron una denuncia en la que se trató de instalar la versión de que el niño había sido arrollado por la camioneta del ex marino Pérez y su esposa, Caillava, cuando salieron del almuerzo que tuvo lugar en la casa de la abuela de Loan.



Laudelina, que aún no estaba detenida, presuntamente fue sacada de 9 de Julio en el Volkswagen Passat gris del por entonces senador oficialista Diego Pellegrini —quien declara como testigo en el actual juicio— y luego pasada a la camioneta de Fernández Codazzi.



En horas de la madrugada, la tía de Loan denunciaría ante el fiscal Gustavo Robineau que el nene no había sido secuestrado ni se había perdido en el campo, sino que había sido impactado por la camioneta Ford Ranger blanca del ex marino.



Pero poco después, la mujer acusó a Fernández Codazzi de haberla amenazado y de supuestamente sobornarla con $ 50.000 y la promesa de una moto. El letrado ya venía siendo investigado por la jueza federal de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, quien lo procesó por el delito de "peculado".



Sospechoso de ayudar en una fuga

Uno de los escándalos judiciales que sumó recientemente el abogado fue haber sido detenido en mayo de este año bajo la sospecha de haber ayudado 24 horas antes a Josías Santos Regis (29), alias “El brasileño”, a fugarse junto a su hijo tras un intento de homicidio en el barrio Mancini.



La captura fue ordenada por el fiscal Javier Mosquera, luego de que el acusado admitiera haber sacado de la ciudad a Regis y al niño hasta una zona rural cercana a la localidad de San Isidro, unos 70 kilómetros al norte de Esquina.







RAPTO A LOAN José Fernández Codazzi el abogado que citado a declarar en pleno juicio

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