Argentina juega este sábado contra Jordania Viernes, 26 de junio de 2026 La Selección Argentina aseguró el primer puesto del Grupo J y ahora afrontará su último compromiso de la fase inicial del Mundial 2026.

La Selección Argentina atraviesa un sólido comienzo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Después de superar con autoridad a Argelia y Austria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró asegurarse la clasificación a los octavos de final y también el liderazgo del Grupo J antes de disputar la última fecha.



Sin embargo, el calendario no da respiro. Con poco tiempo para recuperarse tras la victoria frente a Austria, la Albiceleste ya comenzó a preparar el encuentro contra Jordania, un partido que servirá para cerrar la primera etapa del torneo y llegar con confianza a los cruces eliminatorios.



Cuándo juega Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026

El encuentro entre la Selección Argentina y Jordania se disputará este sábado 27 de junio en el Dallas Stadium, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.



El partido comenzará a las 23.00, horario de Argentina, y marcará el cierre de la participación albiceleste en la fase de grupos.



Si bien el equipo nacional ya tiene garantizado el primer lugar de la zona, el compromiso mantiene una importancia estratégica. El cuerpo técnico podría aprovechar la ocasión para administrar cargas físicas, dar minutos a futbolistas que tuvieron menos participación y llegar con el plantel en óptimas condiciones a la fase decisiva.



Así están los cruces de 16avos de final del Mundial en el arranque de la fecha 3



Mundial 2026



Argentina vs. Jordania: ficha del partido

Partido: Argentina vs. Jordania.

Fecha: sábado 27 de junio de 2026.

Horario: 23.00 (hora de Argentina).

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: a confirmar.



Dónde ver en vivo a la Selección Argentina por TV y online

Los hinchas argentinos podrán seguir el partido en vivo a través de la pantalla de TyC Sports, que transmitirá el encuentro para todo el país.



Canales de TyC Sports

Flow



Canal 22 (SD).

Canal 101 (HD).

DirecTV



Canal 629 (SD).

Canal 1629 (HD).

Telecentro



Canal 106 (SD).

Canal 1018 (HD).

Claro TV



Canal 105 (HD).

El encuentro también podrá seguirse mediante las plataformas digitales habilitadas por el canal para quienes cuenten con acceso al servicio correspondiente.





Cómo llega Argentina al último partido del Grupo J

La campaña argentina hasta el momento ha sido prácticamente ideal. En el debut, el conjunto de Scaloni derrotó por 3 a 0 a Argelia y luego confirmó su gran presente con una victoria por 2 a 0 frente a Austria.



Los resultados le permitieron asegurar anticipadamente la clasificación a los octavos de final y quedarse con el liderazgo del Grupo J, lo que evita depender de otros resultados en la última jornada.



Fixture de Argentina en el Mundial 2026



Fecha 1

Argentina 3-0 Argelia



Fecha 2

Argentina 2-0 Austria



Fecha 3

Argentina vs. Jordania

Sábado 27 de junio 23.00 HS. en Dallas Stadium



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