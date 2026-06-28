El Papa León XIV envió ayuda urgente tras el devastador terremoto Viernes, 26 de junio de 2026 El Vaticano aportará 100.000 euros para asistir a los damnificados por los sismos que dejaron 235 muertos hasta el momento y más de 1.500 heridos.

El papa León XIV dispuso el envío de 100.000 euros como primera asistencia de emergencia para Venezuela, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país y provocaron una grave crisis humanitaria.



La ayuda será administrada por la Limosnería Apostólica y distribuida mediante la red de la Iglesia Católica en Venezuela para atender las necesidades más urgentes de las familias afectadas.



La decisión fue adoptada tras las comunicaciones que el pontífice mantuvo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, quienes informaron sobre la magnitud de los daños.



La Iglesia colabora con la asistencia a los damnificados



Desde las primeras horas posteriores al desastre, parroquias y centros religiosos comenzaron a recibir a personas que perdieron sus viviendas.



El arzobispo de Caracas informó que la catedral y al menos una docena de iglesias presentan daños estructurales, mientras que varias instalaciones eclesiásticas fueron adaptadas para alojar a familias evacuadas.



En La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos, el obispo Pablo Modesto González Pérez describió un escenario de severas complicaciones, con cortes de energía eléctrica y daños importantes en edificios religiosos.







Crece la ayuda internacional



La asistencia del Vaticano se suma a la movilización de numerosos países y organismos internacionales que comenzaron a enviar recursos para colaborar con las tareas de rescate y asistencia humanitaria.



Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares y desplegó equipos especializados en búsqueda y rescate. También confirmaron ayuda México, Chile, Francia, Países Bajos, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay, entre otros.



Además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) coordina el trabajo de los equipos internacionales, mientras el Programa Mundial de Alimentos prepara el refuerzo de la asistencia en las zonas afectadas.







Continúan las tareas de rescate



El balance oficial se mantiene en 235 personas fallecidas, más de 1.520 heridas y cientos de desaparecidas, aunque las autoridades advirtieron que las cifras podrían modificarse a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los edificios colapsados.



El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanece cerrado debido a los daños sufridos, situación que obligó a cancelar varios vuelos internacionales y complicó el ingreso de ayuda.



Mientras continúan las réplicas y los operativos de rescate, la comunidad internacional mantiene el envío de recursos para asistir a los damnificados y respaldar la futura reconstrucción de las zonas más castigadas por uno de los terremotos más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo.







RAPTO A LOAN José Fernández Codazzi el abogado que citado a declarar en pleno juicio

El abogado correntino fue citado a declarar como testigo por el juicio de Loan, quien desapareció en junio de 2024. Hay un total de siete acusados por el delito de sustracción y ocultamiento del menor. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI PAGO DE LOS DESEOS La Unidad Nacional de Granaderos realizarà un acto al Sargento Cabral

La localidad correntina de Pago de los Deseos se viste de gala para conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del Sargento Juan Bautista Cabral. El homenaje contará con la participación especial de la Unidad Nacional de Granaderos y los vecinos.