Encontraron muerto al trabajador rural que intentó cruzar un arroyo

Miércoles, 24 de junio de 2026

El hombre era buscado desde la mañana de ayer, tras caer al agua mientras cruzaba a caballo un arroyo en una zona rural.



Un amplio operativo de búsqueda concluyó ayer por la tarde con el hallazgo del cuerpo sin vida de Manuel Vega, un peón rural que había desaparecido mientras intentaba atravesar a caballo el arroyo Barrancas, en jurisdicción de la localidad de Sauce.



El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estancia Los Pastizales, ubicada en la Cuarta Sección rural. La desaparición había sido reportada durante la mañana, lo que motivó el despliegue inmediato de equipos de rescate en la zona.



Tras conocerse la emergencia, distintas fuerzas de seguridad coordinaron un operativo para localizar al trabajador.



De las tareas participaron efectivos de la Policía Rural y Ecológica, personal de la Comisaría Distrito Sauce, Bomberos Voluntarios y agentes de Recursos Naturales, quienes recorrieron el sector donde Vega fue visto por última vez.



Luego de varias horas de rastrillajes, los equipos lograron encontrar el cuerpo en aguas del arroyo, poniendo fin a la búsqueda.



Una vez concretado el hallazgo, los restos fueron trasladados al hospital local para la correspondiente intervención médica y judicial.



El examen del médico policial permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento y aportar elementos para reconstruir las circunstancias en que ocurrió el hecho.



Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las diligencias previstas para estos casos.



La noticia generó profundo pesar entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la zona, que seguían de cerca el operativo con la esperanza de encontrar con vida al trabajador.



La tragedia volvió a poner en foco los riesgos que enfrentan quienes desarrollan tareas rurales en áreas atravesadas por cursos de agua, especialmente durante períodos en los que las condiciones del terreno pueden dificultar la circulación y los cruces.



Mientras avanza la investigación, la comunidad de Sauce acompaña a los allegados de Manuel Vega en un momento marcado por el dolor y la consternación.



