El sector arrocero correntino se prepara para su gran jornada anual en un año clave

Martes, 23 de junio de 2026

La ACPA celebrará sus 90 años en Riachuelo el próximo 14 de agosto. El evento combinará el festejo institucional con debates urgentes sobre la crisis de precios, el impacto del fenómeno de El Niño y la necesidad de apostar al maíz como alternativa.



La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) ya palpita lo que será la XVIII Jornada Arrocera. Este año, el tradicional encuentro de la cadena productiva no será uno más: coincidirá con la celebración de los 90 años de vida institucional de la entidad.



La cita tendrá lugar el próximo 14 de agosto en el predio de la Sociedad Rural de Riachuelo, funcionando como un punto fuerte dentro de la exposición rural que se desarrollará entre el 13 y el 16 de ese mismo mes.



Jorge Antonio Borsatto, presidente de la ACPA, adelantó que el programa definitivo está en su etapa de cierre y que la propuesta buscará un equilibrio justo entre la capacitación técnica y el festejo:



“Estamos diagramando la jornada con una particularidad: este año la asociación cumple 90 años de existencia, por lo que además estamos viendo la parte festiva y terminando de armar el programa”.



Un temario marcado por el clima y los mercados

La agenda de este año refleja las principales preocupaciones que hoy quitan el sueño a los productores de la provincia. Los ejes centrales de las charlas y debates serán:



Análisis del mercado arrocero: Tendencias y proyecciones comerciales.



La amenaza de "El Niño": Estrategias ante el posible regreso del fenómeno climático y su impacto en los rendimientos por la potencial reducción de horas de sol y excesos hídricos.



Mitigación de riesgos: Planes de contingencia que incluyen el anticipo de fechas de siembra, la selección rigurosa de lotes y el refuerzo de los sistemas de drenaje.



El maíz: el aliado elegido para diversificar

Frente a un escenario complejo, la ACPA está impulsando con fuerza la diversificación productiva, y el maíz se perfila como la gran alternativa con potencial de crecimiento para la región.



“Ante la crisis del sector arrocero hay que empezar a ver otras alternativas. Vamos a hablar de maíz porque algunos productores ya vienen desarrollando esa actividad y queremos potenciarla”, explicó Borsatto. El dirigente recordó que muchos establecimientos ya cuentan con experiencia gracias a los sistemas integrados con ganadería, por lo que el verdadero desafío actual es ampliar la superficie sembrada y avanzar en el desarrollo de genética de semillas.



Trabajar a pérdida: la dura radiografía del sector

El panorama para la próxima campaña viene cuesta arriba. A la incertidumbre climática se le suma una realidad económica asfixiante que ya provocó una caída de casi 15 mil hectáreas en la última siembra.



“Estamos en crisis, el precio de nuestro arroz es bajo y estamos trabajando a pérdida; por eso el productor siembra menos”, lamentó el titular de la entidad, advirtiendo que de consolidarse el fenómeno de El Niño, la superficie podría achicarse aún más.



A pesar de las luces amarillas, Borsatto prefirió cerrar con un mensaje de optimismo, rescatando la resiliencia de los productores correntinos: “Nosotros vamos a seguir sembrando los que podemos porque es lo que sabemos hacer y es el principal cultivo de la provincia en materia de exportaciones. Ojalá el sector pueda reponerse”, concluyó, invitando a toda la comunidad a poner en valor casi un siglo de historia y esfuerzo compartido.