Avanza una obras para reducir inundaciones y mejorar el drenaje urbano

Miércoles, 24 de junio de 2026

Los trabajos sobre el arroyo Pirayuí continúan en distintos sectores de la ciudad y beneficiarán a unas 250 mil personas.



La canalización y limpieza del arroyo Pirayuí sigue avanzando en la capital provincial como parte de un plan integral destinado a optimizar el escurrimiento del agua y disminuir los riesgos de anegamientos en numerosos barrios.



Las tareas se desarrollan actualmente en el tramo comprendido entre la avenida Maipú y la desembocadura del curso de agua en el Riachuelo, dentro de una estrategia de infraestructura hídrica que busca fortalecer el sistema de desagües urbanos.



Una intervención de gran alcance



El proyecto contempla aproximadamente 5.500 metros lineales de intervención y forma parte de un programa de obras orientado a mejorar la capacidad de drenaje en áreas urbanizadas.



De acuerdo con datos oficiales, la iniciativa tendrá impacto directo e indirecto en cerca de 250.000 habitantes, al contribuir a una circulación más eficiente del agua durante lluvias intensas.



Los trabajos incluyen limpieza de cauces, remoción de sedimentos, adecuación de canales y tareas de canalización en puntos considerados estratégicos para el funcionamiento del sistema hídrico.



Obras en distintos frentes



Las acciones se ejecutan de manera simultánea en varios sectores. Además del arroyo Pirayuí, el plan de readecuación contempla intervenciones complementarias en otros canales y desagües que forman parte de la red pluvial de la ciudad.



Entre las obras ya realizadas o en ejecución figuran mejoras en los sistemas Perichón, Decavial, San Ignacio y Fernández, considerados fundamentales para el drenaje de amplias zonas urbanas.



La estrategia apunta a generar una red más eficiente y preparada para responder ante eventos climáticos de gran intensidad.



Trabajo coordinado para mejorar el sistema hídrico



La ejecución de la obra está a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad y la Municipalidad, que desarrollan las tareas bajo un esquema de planificación conjunta.



El objetivo central es resolver problemas históricos vinculados a la acumulación de agua en distintos barrios, una situación que durante años afectó la transitabilidad y la calidad de vida de miles de vecinos.



Qué se espera en los próximos meses



A medida que avance la canalización del arroyo Pirayuí, las autoridades esperan mejorar significativamente la capacidad de evacuación de excedentes hídricos y reducir el impacto de las precipitaciones intensas sobre sectores vulnerables de la ciudad.



La continuidad de estas intervenciones forma parte de una política de infraestructura que busca adaptar el sistema de desagües al crecimiento urbano y brindar soluciones de largo plazo frente a los desafíos climáticos.

