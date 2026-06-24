Tres Gobernadores del NEA y Litoral unifican reclamos para negociar con Nación

Miércoles, 24 de junio de 2026

J P Valdés, L Zdero y M Pullaro se reunirán en Resistencia para definir una agenda común sobre fondos, obras y desarrollo regional.



Los gobernadores de Corrientes, Chaco y Santa Fe mantendrán hoy un encuentro en Resistencia para coordinar una estrategia conjunta frente al Gobierno nacional. La reunión buscará consolidar una agenda compartida vinculada al financiamiento provincial, la infraestructura y la logística regional.



Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro analizarán el impacto de la caída de los recursos coparticipables y la reducción de transferencias nacionales, una situación que preocupa a las administraciones provinciales por su efecto sobre la prestación de servicios y la ejecución de proyectos de inversión.



Fondos y subsidios en el centro del debate



Uno de los principales temas será la situación financiera de las provincias. Los mandatarios apuntan a fortalecer una posición común para reclamar mayores recursos y discutir mecanismos que permitan reducir las asimetrías existentes entre distintas regiones del país.



También formarán parte de la agenda los subsidios energéticos, una cuestión considerada estratégica para el norte argentino. Los gobiernos provinciales sostienen que los actuales criterios de distribución generan desequilibrios que afectan tanto a usuarios residenciales como a sectores productivos.



Infraestructura clave para la región



La reactivación de obras públicas prioritarias ocupará un lugar destacado en la reunión. Entre los planteos figuran proyectos viales considerados esenciales para mejorar la conectividad y la competitividad del corredor NEA-Litoral.



Corrientes insistirá con mejoras en la Ruta Nacional 12 y el Corredor Belgrano, además del mantenimiento integral del puente General Belgrano, una infraestructura fundamental para el transporte de personas y mercaderías entre Corrientes y Chaco.



Por su parte, Chaco volverá a plantear la necesidad de avanzar con obras pendientes en los accesos a Resistencia y en otros puntos estratégicos de la provincia.



La hidrovía, otro eje estratégico



La administración y el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay también estarán sobre la mesa. Los tres gobernadores consideran que la vía navegable es una herramienta central para el desarrollo económico regional y reclaman una mayor participación de las provincias en las decisiones vinculadas a su gestión.



La hidrovía concentra gran parte del comercio exterior argentino y resulta clave para la salida de la producción agroindustrial y manufacturera del NEA y el Litoral.



En ese marco, los mandatarios buscarán impulsar iniciativas vinculadas al fortalecimiento de los puertos regionales, la logística fluvial y nuevas inversiones para mejorar la competitividad de las economías locales.



Una reunión con impacto político



Además de los aspectos económicos e institucionales, el encuentro tendrá una lectura política. Los tres gobernadores pertenecen a la Unión Cívica Radical, aunque mantienen diferentes niveles de relación con el Gobierno nacional.



La reunión permitirá fortalecer vínculos entre dirigentes que ganan protagonismo dentro del escenario federal y avanzar en una agenda común de cara a los desafíos que enfrentan las provincias en los próximos años.



Tras el encuentro, se espera la elaboración de un documento conjunto con los principales reclamos y propuestas que serán presentados ante la Casa Rosada para impulsar soluciones a demandas consideradas prioritarias para la región.