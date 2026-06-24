Intentaban subastar cartas de San Martín y Rosas por USD 100.000

Miércoles, 24 de junio de 2026

La Policía Federal incautó cartas y piezas patrimoniales que iban a venderse por USD 100.000 en Buenos Aires.



Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió recuperar más de 200 documentos históricos de alto valor patrimonial que estaban listos para ser subastados en la Ciudad de Buenos Aires por una suma estimada en 100.000 dólares. Entre las piezas figuran cartas atribuidas a José de San Martín y Juan Manuel de Rosas.



El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales y quedó bajo supervisión judicial.



Hallazgo en una casa de subastas del centro porteño



La investigación se activó a partir del monitoreo de plataformas de compra y venta de piezas históricas que realiza el área especializada en protección del patrimonio cultural de la Policía Federal.



En ese seguimiento se detectó un lote ofrecido en una casa de remates ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, donde se exhibían documentos vinculados a figuras centrales de la historia argentina.



Tras la verificación del material, se dispuso un operativo que permitió el secuestro de la documentación antes de su comercialización.



Qué material fue recuperado



El lote incautado incluye cartas manuscritas, libros, recortes periodísticos y fotografías relacionadas con distintas instituciones públicas y archivos estatales.



Entre las piezas identificadas aparecen documentos atribuidos a figuras como José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.



Las autoridades señalaron que los elementos presentaban características compatibles con material protegido por la legislación vigente sobre patrimonio documental.





Intervención judicial y normativa vigente



La causa se enmarca en la Ley 15.930, que regula la preservación y control de documentos de valor histórico y establece la intervención del Estado ante su posible comercialización irregular.



Según la investigación, las piezas habrían sido detectadas por sus sellos, tipografía y datación, lo que motivó la actuación de la Justicia federal.



El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del juez Ariel Lijo.



Investigación en curso y peritajes



Con el secuestro concretado, el material fue trasladado a una dependencia policial en carácter de depósito judicial y quedó a disposición del tribunal interviniente.



En los próximos pasos se realizarán peritajes para determinar la autenticidad y el origen de los documentos, así como su posible pertenencia a archivos públicos o colecciones privadas.



Las autoridades continúan investigando el circuito de comercialización para establecer responsabilidades y posibles infracciones vinculadas al tráfico de bienes culturales.