Contradicción pública por la presencia de Adorni en el Senado

Miércoles, 24 de junio de 2026

Un anuncio sobre la suspensión de un informe de gestión fue desmentido horas después por el propio funcionario y expuso diferencias internas.



Una nueva controversia sacudió al oficialismo luego de que surgieran versiones contrapuestas sobre la presentación que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debía realizar ante el Senado el próximo 2 de julio.



La situación quedó al descubierto cuando desde el entorno parlamentario del Gobierno se comunicó que la exposición sería suspendida. Sin embargo, poco después, el propio funcionario aseguró públicamente que permanece a disposición de la Cámara alta para asistir cuando sea requerido.



Dos mensajes opuestos en pocas horas



La secuencia generó sorpresa dentro y fuera del Congreso. Por un lado, se argumentó que no tenía sentido avanzar con la presentación debido al clima político adverso y a la posibilidad de que el debate se transformara en un escenario de confrontación.



No obstante, horas más tarde, Adorni utilizó sus redes sociales para aclarar que no había rechazado concurrir al Senado y que mantiene la voluntad de responder consultas de los legisladores.



El episodio llamó la atención porque días atrás el propio jefe de Gabinete había confirmado oficialmente que asistiría a brindar su informe de gestión.





Crecen las diferencias dentro del oficialismo



La contradicción pública volvió a reflejar las tensiones internas que atraviesan algunos sectores del Gobierno nacional.



El trasfondo político está marcado por la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, una situación que generó incomodidad dentro de la administración nacional y abrió distintos posicionamientos respecto de cómo afrontar la crisis.



Mientras algunos dirigentes sostienen la necesidad de respaldar al funcionario, otros consideran que debería apartarse temporalmente del cargo hasta aclarar su situación.



Reuniones en Casa Rosada y respaldo político



En paralelo a la polémica, Adorni encabezó encuentros con senadores oficialistas en Casa Rosada para analizar la agenda parlamentaria y coordinar estrategias de cara a los próximos debates legislativos.



Las reuniones contaron con la presencia de referentes del espacio gobernante y funcionarios de primera línea, en una señal de respaldo institucional al jefe de Gabinete en medio de las discusiones políticas.



El oficialismo busca contener iniciativas impulsadas por sectores de la oposición que pretenden avanzar con pedidos de interpelación y otras acciones parlamentarias vinculadas a la situación del funcionario.



El debate que se viene en el Congreso



La discusión sobre la eventual presencia de Adorni en el Senado se da en un contexto de negociaciones intensas entre los distintos bloques.



Algunos sectores sostienen que el jefe de Gabinete debe cumplir con la obligación constitucional de informar periódicamente ante ambas cámaras legislativas, mientras que desde el oficialismo remarcan que aún no recibieron los cuestionarios necesarios para preparar la exposición.



Por el momento, la sesión prevista para esta semana seguirá enfocada en otros temas parlamentarios. Sin embargo, la controversia por el informe de gestión promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política de los próximos días.