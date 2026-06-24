Goya enfrenta la crisis con aumento salarial, asistencia por el frío y obras consorcio

Miércoles, 24 de junio de 2026

El intendente Mariano Hormaechea detalló el plan de contingencia invernal para los barrios vulnerables, confirmó un incremento del 8% para los municipales y el reinicio de la pavimentación mediante el programa "Mita y Mita".



El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, trazó un balance sobre los ejes centrales de la gestión local, marcados por la asistencia social ante la llegada de las bajas temperaturas, las negociaciones salariales en un contexto recesivo y el avance de la obra pública estratégica.



Respecto al panorama climático, el jefe comunal señaló que el descenso térmico comenzó a sentirse con fuerza en la ciudad. Frente a esto, destacó el despliegue territorial: “Venimos intentando tener la mayor presencia posible, sobre todo en los barrios más vulnerables que más necesitan asistencia". Las acciones, coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Humano, se centran en el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad social y en la mejora habitacional de las viviendas.



En materia económica, Hormaechea reconoció que la caída de los fondos coparticipables sigue siendo significativa, con "recortes del 30% en términos reales que se mantienen desde el inicio de 2026". A pesar de este escenario, tras el pago del medio aguinaldo, el municipio efectivizó una recomposición salarial:



Aumento general: Un 8% de incremento para toda la planta municipal (personal permanente, contratados y jornalizados).



Beneficios extra: Suba del 50% en asignaciones familiares y del 30% en la jornada laboral, sumado a un bono de 150 mil pesos para el sector no jornalizado.



Ajuste político: Los funcionarios locales quedaron exceptuados de la medida. "Hace dos meses anunciamos que hasta agosto los funcionarios no recibiremos recomposición salarial", aclaró.



El intendente anunció que, tras algunas suspensiones, este mes se reactiva la pavimentación urbana bajo el exitoso programa "Mita y Mita". Se trata de un sistema de esfuerzo compartido donde el municipio aporta la mano de obra y maquinaria, mientras que los vecinos aportan el 50% de las bolsas de cemento. Bajo esta modalidad ya se hicieron 80 cuadras y hay un centenar más en lista de espera.



Asimismo, ponderó el trabajo articulado con el Gobierno provincial para la construcción de la nueva terminal de ómnibus, clave para descomprimir el tránsito del centro:



"Ya finalizamos la primera etapa con el suelo y ahora avanzamos con el techado de la nave. La terminal estará a tres cuadras de la ruta, sobre la avenida Neustadt, garantizando un acceso seguro", precisó.



Finalmente, el jefe comunal ratificó el calendario de eventos para dinamizar la economía local. Confirmó que el 5 de julio comenzará una nueva edición de la Feria del Libro y adelantó que ya se evalúa la organización de la tradicional Fiesta de la Pesca Variada para los meses de septiembre u octubre, junto con otros concursos náuticos que debieron ser reprogramados.



R: Gladis Lencina