DiDi blinda sus viajes en Corrientes con monitoreo en tiempo real y alertas de riesgo

Martes, 23 de junio de 2026

La compañía refuerza sus herramientas digitales con foco en la protección de las mujeres y un riguroso control de antecedentes para los conductores que se suman a la app.



La plataforma de transporte apuesta a fortalecer su presencia en la provincia con un sistema que permite a los usuarios proponer su tarifa y herramientas avanzadas de monitoreo en tiempo real para pasajeros y conductores.



Con el objetivo de simplificar el traslado diario de los ciudadanos, DiDi Argentina continúa su expansión en el mercado local. Mariana Cecillon, responsable de Comunicaciones de la firma, detalló en Cadena de Radios que el desembarco en la provincia no solo busca competitividad, sino también democratizar el acceso a un servicio de transporte seguro.



Uno de los puntos destacados por la empresa es el principio de transparencia de precios. Para facilitar el acceso al servicio, la aplicación ofrece una modalidad distintiva:



“Tenemos una opción de tarifa donde el pasajero coloca su precio, para que cada uno pague lo que pueda por el trayecto que necesita realizar”, explicó Cecillon.



A esta flexibilidad se suman incentivos para los usuarios recurrentes, quienes pueden acceder a beneficios exclusivos al completar una determinada cantidad de viajes cada semana.



Frente a las preocupaciones actuales de los ciudadanos, la vocera subrayó que la seguridad no debe ser un privilegio, sino un estándar disponible las 24 horas. Para ello, la aplicación integra un conjunto de herramientas tecnológicas, destacando especialmente las funciones para mujeres pasajeras:



Monitoreo en tiempo real: Seguimiento constante de la ruta mediante GPS.



Grabación de audio: Opción para registrar el ambiente durante el viaje ante situaciones de riesgo.



Contactos de confianza: Posibilidad de compartir el trayecto en vivo con hasta cinco personas.



Asistencia directa: Canal de comunicación abierto las 24 horas para denuncias o consultas.



Proceso de selección para conductores

Para mantener los estándares de seguridad, DiDi aplica un filtro estricto a quienes desean prestar el servicio. Los interesados deben descargar la app DiDi Conductor, cargar la documentación obligatoria y superar una verificación de antecedentes penales.



Actualmente, con presencia en 21 provincias y más de ocho millones de usuarios en Argentina, la plataforma reafirma su compromiso de continuar creciendo en el interior del país para brindar una alternativa de movilidad confiable y adaptada a la economía de los usuarios.



R: Gladis Lencina

