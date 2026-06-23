Transportaba pasajeros perdió el control, chocó, volcó y dos heridos graves

Martes, 23 de junio de 2026

Por razones que tratan de establecerse, el conductor perdió el control del vehículo, pasó al carril contrario y pasando la banquina, impactó contra un poste de hormigón y terminó volcando.





Se trata de un minibús que realiza servicio de transporte de pasajeros puerta a puerta entre San Miguel y la Ciudad de Corrientes. Al menos dos pasajeros tendrían traumatismos varios y fueron traslados en Hospital de Caá Catí.



Otras dos personas con heridas menores fueron llevados al Centro de Salud de Lomas de Vallejos. En el lugar trabajaron personal de salud en se encuentran policías, bomberos y personal de la Municipalidad de Lomas.



Este medio pudo saber que el vehículo siniestrado volvía de la Capital y tenía 7 pasajeros al momento de hecho. En cuanto al conductor, un joven solo tuvo algunos golpes y permanece en el lugar.