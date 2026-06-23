Argentina le ganó a Austria con un dos golasos de Messi

Martes, 23 de junio de 2026

El equipo argentino se impuso 2 a 0 ante los europeos y se ubicó como líder absoluto del grupo ‘J’. El ‘Astro’ se dio el lujo de errar un penal y volvió a batir otro récord: es el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 gritos.





La Selección Argentina derrotó 2-0 a Austria en el AT&T Stadium, en Dallas, con un Messi magistral y se clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El ‘10’ convirtió los dos goles de la ‘Albiceleste’ y con 18 festejos se transformó en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.



En el arranque del encuentro, tras una gran jugada colectiva, el árbitro sancionó un penal a instancias del VAR por una infracción contra Lautaro Martínez, pero el remate de Messi se fue apenas afuera del arco austríaco.



Pero ‘Leo’ siempre tiene revancha. En primera instancia, la defensa rival le ahogó el grito en la línea cuando el arquero ya estaba vencido. Minutos más tarde, tras otra excelente jugada a puro toque, el rosarino definió de primera al borde del área para poner el 1-0.



El '10' argentino volvió a hacer historia: tiene 16 goles en la historia de los mundiales.



El complemento comenzó con un peligroso tiro libre de Sabitzer, que obligó al ‘Dibu’ Martínez a volar contra su palo izquierdo para mantener el cero. Pero con el resultado a favor, Argentina manejó los hilos durante una segunda parte que no tuvo demasiadas emociones en las áreas.



Las variantes le dieron aire a un equipo que nunca flaqueó. Y, cuando parecía que el partido se moría, ‘Leo’ Messi volvió a aparecer dentro del área tras una serie de rebotes y marcó el 2-0 que unió a un país en un abrazo de puro festejo.



Ahora, ‘La Scaloneta’ volverá a jugar el sábado ante Jordania. Resta definir la ubicación de cara a la próxima instancia: de terminar primero, el equipo argentino se topará con el segundo del grupo ‘H’, donde las posiciones quedaron abiertas entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.





