Refuerzan los controles en el Mercado Central y proyectan mejoras de infraestructura

Lunes, 22 de junio de 2026

El ministro Walter Chávez destacó el trabajo conjunto con el Senasa para garantizar la calidad alimentaria, detalló el éxito de las capacitaciones ganaderas en el interior y anunció asistencia financiera para las casi 80 cooperativas activas.



En diálogo con Cadena de Radios, el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, brindó un pormenorizado informe sobre los ejes estratégicos que viene ejecutando su cartera. El funcionario hizo hincapié en la rigurosidad de las fiscalizaciones bromatológicas, el fuerte despliegue de capacitaciones técnicas en territorio y el rol clave del cooperativismo en la economía local.



Fiscalización y obras en el Mercado Central

Chávez recordó que el Mercado Central de Corrientes se encuentra bajo la órbita de su ministerio y brindó detalles sobre los recientes operativos de control realizados en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa):



Estrictos controles: Las tareas se enfocaron en auditar la calidad de los productos frutihortícolas que ingresan al predio y verificar la documentación exigida para su libre circulación.



Inversión edilicia: Más allá de las inspecciones, el ministro confirmó que se están ejecutando obras inmediatas en los sistemas de acceso y en los sanitarios del complejo. Asimismo, anticipó proyectos de mayor envergadura económica a mediano plazo para modernizar el espacio.



Formación con alta demanda en el interior

El funcionario ponderó el rotundo éxito de la capacitación ganadera teórico-práctica sobre inseminación artificial y manejo de pasturas dictada en Saladas, orientada a productores, estudiantes y profesionales de carreras afines.



Debido a la altísima convocatoria, el cupo debió limitarse para garantizar el correcto aprendizaje en los talleres de campo. Ante esta respuesta, Chávez adelantó que el programa se replicará en otras localidades correntinas en coordinación con los municipios.



Por otra parte, la agenda formativa sumará un nuevo hito este viernes en Bella Vista, donde el Ministerio, junto al INTA y la Escuela Agrotécnica local, dictará una jornada clave sobre producción porcina.



Cooperativismo, créditos y el centenario de Liebig

El sector asociativo tendrá un fuerte protagonismo esta semana. El ministro anunció que este miércoles encabezará en Goya un encuentro provincial de cooperativismo que incluirá la entrega de subsidios y créditos con tasas diferenciadas para entidades registradas y con trabajo certificado.



"Es un año especial para nosotros porque la Cooperativa Liebig, productora de la yerba Playadito, cumple 100 años. El sistema cooperativo continúa muy vigente y Corrientes cuenta hoy con cerca de 80 cooperativas registradas y funcionando a pleno", remarcó Chávez.



Monitoreo ambiental y obras hídricas post "El Niño"

En el plano ambiental y preventivo, el titular de la cartera productiva trazó una agenda técnica para mitigar el impacto del cambio climático:



Planificación hidráulica: Se mantienen reuniones con el Ministerio de Obras Públicas para avanzar en la apertura y limpieza de canales clave para el drenaje de los campos.



Evaluación de daños: El ministerio coordinará mesas de trabajo junto a técnicos del INTA para geolocalizar y evaluar con precisión los efectos que dejó el último fenómeno meteorológico de El Niño, definiendo así el esquema de asistencia prioritaria para las zonas y los productores más perjudicados.



R: Gladis Lencina.