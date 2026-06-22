El nuevo vocero presidencial es uno de los Directores investigados por la Justicia

Lunes, 22 de junio de 2026

Javier Milei designó este viernes como vocero presidencial al diputado nacional Adrián Ravier, quien también es director académico de la Fundación Faro, un think tank libertario comandado por Agustín Laje, que fue exhortado a informar el origen de donaciones por $5.000 millones.



El actual diputado integra Faro, un think tank comandado por Agustín Laje. La Inspección General de Justicia le exigió que esclarezca el origen de fondos por casi $5.000 millones.



El Presidente se reunió este viernes en la Quinta de Olivos con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo futuro en la función pública pende de un hilo. Fruto de ese encuentro, surgió la decisión de desplazar a Adorni de su rol de vocero, lugar que ocupó en paralelo a su puesto como ministro coordinador.



En su lugar ingresará Ravier, actual legislador nacional violeta y potencial candidato a disputar la gobernación de La Pampa en 2027 con el peronismo, que actualmente comanda el distrito de la mano de Sergio Ziliotto, quien no tiene reelección el año próximo.



Dudas por las donaciones a Fundación Faro

A principios de mes, la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, instó a la Fundación Faro a informar quienes realizaron donaciones por casi $5.000 millones.



El pedido surgió a raíz del propio balance 2024 de la Fundación, donde se admitió un total de por $4.957.118.605 en concepto de "donaciones, cursos, talleres y prevención". Para entonces, el monto equivalía a un total de u$s4,8 millones.



Vale destacar que hasta 2024 la Fundación Faro llevaba el nombre "Valorar". Ese rebranding incluyó también un cambio de autoridades y el relanzamiento del sello.



En un evento reciente del think tank, Ravier ponderó la mejora del Índice de Libertad Económica donde Argentina subió 21 puestos hasta el lugar 124, según The Heritage Foundation, y la baja del riesgo país que se ubica hoy por debajo de los 700 puntos.



Durante su presentación, el dirigente trazó el diagnóstico y posterior evolución de las reformas fiscal, monetaria y cambiaria llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei, donde hizo especial hincapié en la importancia de la baja de la inflación.



Según el economista, “para el 2027, el plan de estabilización del actual Gobierno le permitirá a la Argentina contar con un IPC de solo un dígito”. En cuanto a la política cambiaria, expreso que “el dólar va a seguir estable.”



En su currículum, Ravier se presenta como doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), título que obtuvo en 2002, y máster en Economía y Administración de Empresas por ESEADE, carrera que completó en 2004.



A lo largo de su trayectoria, se especializó en la difusión de ideas vinculadas a la Escuela Clásica y Escocesa, la Escuela Austríaca, la Escuela de la Elección Pública y la Nueva Economía Institucional.



También ejerció la docencia en distintas universidades argentinas, entre ellas la UBA, ESEADE, USAL, UCES, UCA y UNSTA. Actualmente dicta clases de grado y posgrado en la UCEMA y en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

