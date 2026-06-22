Caa Catí impulsa el "turismo ufológico" a 45 años de una histórica abducción

Lunes, 22 de junio de 2026

El intendente Selmar Meza destacó el valor del testimonio de Juan Meneses, un vecino que sobrevivió a un presunto encuentro cercano. Analizó el impacto de las recientes actividades de ufología (estudio de objetos voladores no identificados)



El fin de semana en Caa Catí estuvo marcado por una agenda diversa que combinó el misterio de los fenómenos extraterrestres, el fervor patrio y la gestión comunal. En diálogo con la prensa, el intendente Selmar Meza explicó como el municipio busca transformar un célebre caso local en un imán para los visitantes.



El "Caso Meneses": un imán para la ufología mundial

El eje central del fin de semana fue el homenaje y análisis del caso protagonizado por Juan Meneses, un vecino de la localidad que hace más de cuatro décadas vivió una experiencia de presunta abducción.



El municipio busca poner en valor este hecho a través de dos pilares:



El testimonio vivo: "El señor Meneses está vivo y pudo contar en primera persona su experiencia. A partir de esto, vecinos de zonas cercanas comenzaron a animarse a contar situaciones similares", destacó Meza.



El vehículo del mito: La comuna trabaja en la recuperación del histórico camión que Meneses conducía al momento del suceso. Según especialistas, es extremadamente raro e invaluable conservar el vehículo original de un episodio de este tipo, el cual cosechó en su momento gran repercusión en medios nacionales e internacionales.



"La idea es seguir acrecentando esa fuente de datos y que Caa Catí tenga un atractivo para quienes estudian estos fenómenos, como una variable más para el turismo local", explicó el jefe comunal.



R: Gladis Lencina

