Abelardo de la Espriella como nuevo jefe de Estado

Lunes, 22 de junio de 2026

El abogado y empresario fue electo en segunda vuelta y gobernará Colombia entre 2026 y 2030.



Abelardo de la Espriella se convirtió en el nuevo presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta electoral, según el conteo oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026 junto al vicepresidente José Manuel Restrepo.



El resultado confirmó su triunfo con una diferencia ajustada frente al candidato oficialista Iván Cepeda, en una elección marcada por la polarización política y una fuerte participación ciudadana.



Resultado electoral y definición en segunda vuelta



Con el 98,86% de las mesas escrutadas, De la Espriella alcanzó 12.944.441 votos, equivalente al 49,65% del total. Su rival, Iván Cepeda, obtuvo 9.688.361 sufragios.



El dirigente ya había encabezado la primera vuelta con el 43,74% de los votos, consolidando una tendencia que finalmente se confirmó en el balotaje.



El escrutinio lo posiciona como el próximo jefe de Estado para el período 2026-2030, tras una campaña de rápido crecimiento político.



De abogado mediático a presidente electo



Nacido en Bogotá en 1978 y criado en Montería, De la Espriella se graduó en Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. En 2002 fundó su firma legal, con presencia en varias ciudades de Colombia y también en el exterior.



A lo largo de su carrera trabajó en causas judiciales de alto perfil y representó a figuras del ámbito empresarial, artístico y político.



También desarrolló emprendimientos en el sector comercial y proyectos vinculados a la moda y la música, lo que reforzó su perfil público antes de ingresar a la política.







El crecimiento de su proyecto político



Su salto a la política ocurrió en 2025 con la creación del movimiento “Defensores de la Patria”, desde donde construyó una candidatura basada en un discurso de seguridad, orden y crítica al oficialismo.



En pocos meses logró posicionarse como referente de la derecha colombiana, capitalizando el voto opositor en un escenario fragmentado.



El respaldo de distintos sectores políticos y el coaval de alianzas consolidaron su expansión territorial de cara a las elecciones.



Propuestas y eje de su gobierno



Durante la campaña, De la Espriella planteó una agenda centrada en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la implementación de políticas de “mano dura” contra el crimen organizado.



También propuso reactivar la cooperación militar internacional, impulsar la exploración energética, reducir impuestos y avanzar en reformas económicas orientadas a la inversión.



En política exterior anticipó una postura crítica hacia gobiernos de la región que, según su visión, no cumplan estándares democráticos.



Un mandato con fuerte expectativa política



El nuevo presidente llega al poder en un contexto de alta polarización y con fuertes expectativas sobre el rumbo institucional y económico del país.



Su gestión comenzará en agosto de 2026 y estará marcada por la implementación de sus promesas de campaña y la construcción de acuerdos en un Congreso fragmentado.



Analistas anticipan que el inicio de su gobierno será clave para definir el nivel de gobernabilidad y la orientación política de Colombia en los próximos años.