Alerta por El Niño y cuentas ordenadas para el segundo semestre

Jueves, 18 de junio de 2026

El secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, dialogó con medios provinciales tras la reunión de Gabinete de la Provincia de Corrientes. Destacó la prioridad del desarrollo productivo marcadas por el gobernador Juan Pablo Valdés.



“La premisa del gobernador Juan Pablo Valdés es siempre que todas nuestras acciones generen puestos de trabajo”, expresó Fornaroli, quien explicó que el mandatario provincial fue claro al solicitar que el gabinete mantenga mayor presencia en el territorio y continúe trabajando en una agenda enfocada en acciones que permitan crear nuevas oportunidades laborales.



En ese sentido, remarcó que existen grandes desafíos por delante, entre ellos la futura fábrica proyectada en Ituzaingó, una inversión que consideró clave para la provincia. “Requiere que el Gobierno se vaya preparando para afrontar una inversión que sin dudas irá cambiando incluso la matriz productiva”, señaló.



Asimismo, indicó que el gobernador pidió fortalecer el trabajo conjunto con los distintos sectores industriales de Corrientes. “Tenemos una industria vasta, enorme y que nos genera orgullo. Se producen marcas de consumo de los argentinos, yerba, marcas de ropa de calidad abastecidas por la industria textil correntina y otras grandes empresas que utilizan materia prima local”, sostuvo.



Fornaroli también reveló que existen nuevas inversiones en marcha, especialmente en Virasoro, y adelantó que podrían anunciarse novedades en los próximos días.



Sobre la relación con el Gobierno nacional, afirmó que algunas gestiones ya mostraron resultados positivos. Entre ellas mencionó el reconocimiento de la deuda histórica de ANSES con la Caja Previsional provincial, mientras otras iniciativas continúan avanzando administrativamente.



“El gobernador es un gran gestor. Hay una buena relación establecida con Nación en algunos temas”, resaltó.



En otro tramo de la entrevista se refirió a las acciones preventivas ante la posible llegada del fenómeno climático El Niño. Explicó que se trabaja de manera articulada entre Defensa Civil y una mesa de coordinación con protocolos establecidos.



“Si se cumple con la intensidad con la que llegaría El Niño, es importante que los ciudadanos comiencen a concientizarse con tiempo sobre mantener en condiciones los desagües cercanos a viviendas y barrios, además de informar a los municipios sobre aquellos sectores que se encuentren obstruidos para tomar decisiones a tiempo”, explicó.



Respecto a la realidad de los municipios, Fornaroli consideró que los intendentes comprendieron el mensaje del gobernador y lograron establecer prioridades.



“Los intendentes entendieron la necesidad de diferenciar entre lo urgente y lo importante, estableciendo prioridades luego de seis meses de gestión y ordenando sus administraciones”, afirmó.



En ese contexto destacó además el cumplimiento de obligaciones financieras. “Todos tenemos por afrontar el pago del aguinaldo y pudieron cumplir porque los intendentes entendieron el contexto nacional que estamos atravesando”, agregó.



Por otra parte, en el marco del Día Internacional del Donante de Sangre, el funcionario recordó su etapa como intendente de Mocoretá y valoró el trabajo solidario desarrollado por el Banco de Sangre y sus campañas.



“Sin dudas estas acciones benefician a pacientes de cualquier localidad correntina. Ese es el sentido solidario que tiene la fundación del Banco de Sangre, no solo por su trabajo sino también por el fin solidario de sus acciones”, concluyó.



R: Gladis Lencina