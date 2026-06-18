La selección de Colombia derrotó 3-1 a Uzbekistán y lidera el grupo K

Jueves, 18 de junio de 2026

La selección de Selección de fútbol de Colombia derrotó 3-1 a Selección de fútbol de Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial 2026, en un partido que le permitió posicionarse como líder del Grupo K.



El encuentro se disputó con dominio colombiano durante gran parte del juego, respaldado por la posesión y la cantidad de remates al arco.



El resultado refuerza las aspiraciones del conjunto sudamericano en la competencia internacional.



Goles y desarrollo del partido

El marcador se abrió con el gol de Daniel Muñoz en el primer tiempo, mientras que en el complemento Luis Díaz amplió la ventaja.



Uzbekistán descontó parcialmente con una anotación de Abbosbek Fayzullaev, pero Colombia mantuvo el control del partido.



En el tramo final, Jaminton Campaz selló el 3-1 definitivo para la selección cafetera.



Dominio estadístico colombiano

Colombia registró un 61% de posesión y generó 15 remates al arco, frente a los 7 de su rival.



El equipo sudamericano mostró mayor eficacia ofensiva y control del ritmo del juego durante los 90 minutos.



El partido se disputó sin expulsados y con un desarrollo disciplinado en términos generales.



Lo que viene en el grupo



Con este resultado, Colombia lidera el Grupo K del Mundial 2026, mientras que Uzbekistán quedó en la última posición.



En la próxima fecha, Colombia enfrentará a Selección de fútbol de República del Congo el 23 de junio, mientras que Uzbekistán jugará ante Selección de fútbol de Portugal el mismo día.



Ambos encuentros serán determinantes para la clasificación a la siguiente fase del torneo.

