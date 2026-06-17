Proyectan un corredor vial estratégico de más de 100 millones de dólares

Miércoles, 17 de junio de 2026

El titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, detalló el plan de obras que incluye la transformación de la Ruta 27, el nuevo Puerto Lavalle y mejoras clave en las rutas 126 y 5 para potenciar la logística productiva.



El gobierno de Corrientes avanza a paso firme en el desarrollo de su infraestructura vial con la mirada puesta en el sector productivo. Así lo confirmó el titular de Vialidad Provincial, el ingeniero Luis Cardoso, quien destacó que la provincia ejecuta un plan de obras altamente organizado y diseñado de manera estratégica para acompañar el crecimiento económico de la región.



El punto central de la planificación es el corredor vial de la Ruta Provincial 27, una obra clave que se complementará con la construcción del nuevo Puerto Lavalle. Actualmente, los equipos técnicos avanzan en la elaboración del proyecto ejecutivo.



"Es el proyecto más ambicioso en infraestructura vial, con una inversión superior a los 100 millones de dólares entre esa ruta y el nuevo puerto", subrayó Cardoso.



La intervención, que abarca un tramo total de 126,74 kilómetros, contempla:



El cruce estratégico entre la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 27, una zona de intenso tránsito actual.



El ensanchamiento de la calzada hasta los 7,30 metros.



La incorporación de banquinas en las áreas urbanas para garantizar la seguridad vial y agilizar la dinámica comercial.



Por otra parte, el funcionario confirmó que, bajo expresas directivas del gobernador, Vialidad Provincial ya se encuentra trabajando en la Ruta Provincial 126. En ese sector, los operarios ejecutan las tareas que habían quedado pendientes en el tramo que va desde la Ruta Nacional 119 hasta la localidad de Sauce.



Asimismo, Cardoso resaltó la importancia histórica de la Ruta Provincial 5, una arteria vital para la conectividad local. Para esta ruta ya existe un proyecto ejecutivo finalizado que incluye el ensanchamiento de un puente clave y un plan intensivo de bacheo hasta su intersección con la Ruta Nacional 12.



Finalmente, el titular de Vialidad se refirió a la situación de las rutas nacionales que cruzan el territorio correntino. Explicó que el notable incremento de la actividad productiva local obliga a replantear y analizar el estado de estas calzadas para que estén a la altura de las demandas logísticas actuales.



"Tenemos que estar a la altura de las exigencias de salida de la producción hacia los puertos", concluyó Cardoso, dejando en claro que el objetivo final de esta red de obras es consolidar a Corrientes como un polo productivo competitivo y conectado.



R: Gladis Lencina