"El Niño" fuerte podría inundar a más de la mitad de la Provincia de Corrientes

Martes, 16 de junio de 2026

Un estudio satelital comparó el escenario actual con la histórica creciente de 1998, cuando el agua cubrió el 58% de la provincia. El organismo busca generar conciencia y puso herramientas tecnológicas a disposición de productores y municipios.



El Dr. Ditmar Kurtz, investigador del INTA Corrientes, dialogó con Cadena de Radios y explicó los posibles escenarios que podría generar el fenómeno climático de “El Niño” en la provincia, especialmente por el incremento de humedad y precipitaciones que suele producir.



Kurtz señaló que, debido a que Corrientes es una provincia con características geográficas muy planas, se realizó un estudio comparativo mediante imágenes satelitales para evaluar posibles impactos futuros. En ese sentido, recordó uno de los eventos más significativos registrados en la historia reciente.



“Tomamos imágenes de abril de 2026 y las comparamos con el último Niño muy fuerte ocurrido en 1998. Entre abril y mayo de ese año, el 58% de la provincia quedó cubierto por agua, es decir, casi cinco millones de hectáreas, con el consecuente efecto sobre la producción”, explicó.



El especialista aclaró que el objetivo del informe elaborado por el organismo no busca generar alarma social sino aportar herramientas preventivas. “Lo que intentamos es generar cierta conciencia. Es una forma de decir que podría volver a ocurrir. La intención es utilizar herramientas tecnológicas que permitan adelantarnos un poco a lo que podría llegar a pasar”, expresó.



El impacto en la producción local

Además, anticipó que a partir de septiembre el fenómeno podría fortalecerse y generar efectos negativos en algunas producciones, entre ellas el arroz. “Si bien habrá disponibilidad de agua, también podrían registrarse muchos días nublados, y el cultivo del arroz necesita jornadas despejadas para alcanzar una buena producción”, indicó.



Asimismo, explicó que las consecuencias no afectarían únicamente a la agricultura sino también a la ganadería: “Los animales podrían tener dificultades para acceder al alimento y el exceso de agua en los suelos también genera problemas en las patas del ganado”, sostuvo.



Kurtz comentó además que varios municipios ya se pusieron en contacto con el INTA y destacó que desde el organismo ponen a disposición cartografía, mapas de rutas de acceso y estimaciones de las superficies que potencialmente podrían inundarse. “No queremos generar pánico, sino ayudar a que la gente pueda prepararse ante este fenómeno, esperando que no llegue a ser tan grave. Lo importante es estar preparados”, afirmó.



El punto de partida: un suelo castigado por la sequía

También destacó el trabajo conjunto que habitualmente realizan con distintos sectores, aunque aclaró que el enfoque principal del organismo está orientado al ámbito rural. “Nuestro trabajo está más relacionado con el sector rural, por eso preparamos informes cartográficos y mapas especialmente destinados a esa actividad”, indicó.



Además, señaló la importancia de revisar sistemas de drenaje para evitar obstrucciones y recordó que el contexto actual es diferente debido a los años de sequía que atravesó la región. “Hoy la superficie cubierta por agua ronda el 20%, cuando los niveles normales serían aproximadamente del 38%, considerando esteros y bañados”, agregó.



Finalmente, el investigador se refirió a una plataforma desarrollada en conjunto con la Provincia que permite a los productores ingresar datos catastrales y acceder a información específica. “La herramienta se encuentra disponible en la web de la SUSTI (http://ide.corrientes.gob.ar/inta/) y forma parte de un desarrollo conjunto integrado con sistemas de análisis para la actividad ganadera”, concluyó.



R: Gladis Lencina