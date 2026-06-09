"Nos hemos equivocado como país": 40 días de bloqueos y una feroz crisis humanitaria

Martes, 9 de junio de 2026

En diálogo con Cadena de Radios, el periodista boliviano Raúl Alcalá Peláez describió el desabastecimiento extremo que sufre la población. Las protestas ya dejaron diez muertos, pérdidas millonarias y duros cuestionamientos al presidente Rodrigo Paz.



Bolivia atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia social, económica y política. En un diálogo exclusivo con Cadena de Radios desde la ciudad de Oruro, el periodista de Go TV Bolivia, Raúl Alcalá Peláez, describió el desolador escenario que vive el país vecino, paralizado por protestas y bloqueos de rutas que ya superan los 40 días de duración.



La situación civil se agrava exponencialmente a causa del desabastecimiento generalizado. "Vas a un mercado y no hay productos; lo poco que se consigue cuesta el triple", afirmó el comunicador, quien apuntó directamente contra la gestión del mandatario boliviano. "En algún momento teníamos la esperanza de llamar tibio a Rodrigo Paz, pero su corazón está cada vez más frío. Nos vendieron que este presidente traía la solución a la crisis y cada vez es más grande. Los bolivianos estamos pagando caro la confianza que pusimos en él", lamentó.



Falta de oxígeno, desamparo y muertes

Los efectos del aislamiento en las carreteras nacionales ya se miden en vidas humanas. Según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo recopilados durante el conflicto, ya se registran al menos diez fallecidos, 37 heridos y más de 360 personas detenidas. Las pérdidas económicas, en tanto, ya superan los 2.300 millones de dólares.



El relato del periodista expuso la crudeza de la falta de insumos médicos básicos en los hospitales periféricos:



"Hoy no pasan ambulancias, hay niños internados y falta oxígeno en los hospitales. El caso más dramático fue el de una niña con cáncer que vivía en una localidad de Oruro, a cuatro horas de La Paz; no pudo ser trasladada a tiempo debido a los bloqueos y falleció".



Alcalá advirtió además que las manifestaciones perdieron su carácter pacífico, confirmando que "hay armas en algunos puntos de bloqueo y dos de las víctimas fallecieron por impactos de bala".



Parálisis ejecutiva y el rol internacional

A pesar de la reciente entrada en vigor de la Ley de Estados de Excepción —que faculta al Ejecutivo a aplicar medidas especiales por 90 días ante amenazas a la seguridad pública—, la ciudadanía critica la inacción del gobierno para liberar las vías transitables. Para Alcalá, el presidente evita firmar los decretos regulatorios por especulación política: "Le tiene miedo al futuro, a que después le cuestionen el uso de las Fuerzas Armadas. Rodrigo se está escondiendo".



Respecto al papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el comunicador se mostró escéptico y señaló que la misión internacional carece de credibilidad ante la población porque "solo recomiendan, pero el poder de decisión sigue estando en manos del presidente".



Una lección sobre la educación

Hacia el final de la entrevista, Alcalá Peláez propuso una profunda autocrítica que excede la coyuntura del conflicto actual, vinculando la vulnerabilidad del país con sus carencias estructurales de fondo:



"Lo que ocurre hoy en Bolivia también deja una enseñanza más profunda: cuando un país deja de apostar por la educación, la formación ciudadana y el pensamiento crítico, se vuelve más vulnerable a los errores políticos y a las falsas promesas", reflexionó, concluyendo que la salida definitiva a la incertidumbre requerirá liderazgos firmes o un paso al costado de la conducción actual.



R: Gladis Lencina