Valdés confirmó la reactivación de la Autovía 12 y reclamó las regalías de Yacyretá

Lunes, 8 de junio de 2026

En un balance de gestión, el gobernador correntino anunció que la constructora ya reubica equipos para terminar la postergada obra vial. Además, cuestionó con dureza los retrasos judiciales por los fondos de la represa, defendió el rol del periodismo



En una extensa entrevista con Cadena de Radios, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, repasó los ejes centrales de la agenda pública correntina. El mandatario inició el diálogo reivindicando la labor de la prensa como un pilar democrático esencial: “Para nosotros este es el vínculo que conecta lo que hacemos todos los días con la comunidad. Considero que el periodismo es importante y que pueden preguntar sin problemas para poder expresarnos sobre cómo venimos trabajando”, afirmó.



De cara a los próximos días, Valdés adelantó una intensa agenda que combinará reuniones ejecutivas en la capital y recorridas por el interior, destacando que la provincia se encuentra próxima a cerrar importantes convenios vinculados al traspaso de tierras.



El anuncio más esperado de la jornada estuvo relacionado con la reactivación de la obra sobre la Ruta Nacional 12, un reclamo histórico de los correntinos por la seguridad vial y la conectividad. El gobernador detalló que el ministro nacional Diego Santilli constató en territorio el deterioro de la traza y respaldó la reactivación del flujo de fondos.



Plazos y movimientos: La empresa constructora JCR comenzó a reubicar sus equipos técnicos en la zona el pasado 20 de junio.



Anuncio formal: Está previsto para el próximo 1 de julio.



Tiempo de ejecución: Se estima un plazo de un año para la finalización definitiva de los trabajos.



En sintonía con las obras nacionales, el mandatario se refirió al conflicto por el Corredor Belgrano y ratificó que la Provincia impulsó un planteo judicial por los perjuicios que el abandono de la obra ocasiona sobre la avenida 3 de Abril y las arcas de la Municipalidad de Corrientes. “Lo que buscamos es que Nación finalice todo lo que tiene contratado. Luego nos haremos cargo de las obras complementarias”, aclaró.



Uno de los puntos más álgidos de las declaraciones de Valdés fue el conflicto judicial por las regalías de la represa de Yacyretá. El gobernador tildó de “falta de respeto” los nuevos pedidos de prórroga en la causa y denunció una evidente discriminación federal.



“No pueden explicar por qué a Entre Ríos y Misiones les pagan más por las mismas regalías que compartimos. Todos entendemos que existe un problema y queremos que se resuelva para beneficio de los correntinos”, remarcó, recordando además que Corrientes aportó sus propias reservas naturales como garantía ambiental para que la represa pudiera finalizarse en su momento.



Finalmente, el titular del Ejecutivo correntino urgió a las autoridades nacionales a definir el marco legal de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Para Valdés, cada día de demora es un freno al desarrollo de la región: “Queremos que la hidrovía sea una realidad, que los barcos se muevan y que la legislación nos permita ser competitivos. Más que nunca Corrientes y los productores necesitan competir con el mundo”, concluyó.



R: Gladis Lencina