Israel y Líbano avanzan con un acuerdo para reforzar la seguridad en la frontera

Jueves, 4 de junio de 2026

Ambos países confirmaron la tregua y acordaron crear áreas bajo control exclusivo del Ejército libanés para reducir la tensión en la región.



Israel y Líbano dieron una nueva señal de acercamiento al ratificar el cese de hostilidades vigente y aprobar un mecanismo que busca fortalecer la estabilidad en la frontera común. El acuerdo contempla la creación de sectores específicos administrados únicamente por las Fuerzas Armadas libanesas.



La decisión fue alcanzada durante una ronda de conversaciones celebrada en Washington con mediación de Estados Unidos, que continúa desempeñando un papel central en las negociaciones entre ambas partes.



Zonas bajo control exclusivo del Estado libanés



Uno de los puntos principales del entendimiento es la implementación de "zonas piloto" en el sur del Líbano, donde el Ejército nacional asumirá el control total del territorio.



La medida apunta a limitar la presencia de actores armados no estatales y reforzar la autoridad del gobierno libanés en una región históricamente marcada por conflictos y enfrentamientos.



El acuerdo también establece que la continuidad del proceso dependerá del cese de actividades armadas de Hezbollah en la zona ubicada al sur del río Litani y de la retirada de sus combatientes de ese sector.







Objetivo: un acuerdo de seguridad más amplio



Los representantes de Israel, Líbano y Estados Unidos coincidieron en que este mecanismo puede convertirse en la base para avanzar hacia un entendimiento más amplio en materia de seguridad regional.



Durante las reuniones también se discutieron medidas destinadas a garantizar la estabilidad fronteriza, preservar la soberanía de ambos países y evitar nuevos focos de conflicto.



Washington expresó además su intención de continuar apoyando el fortalecimiento operativo del Ejército libanés para que pueda extender su presencia y control sobre distintas áreas del país.







Posturas de cada parte



Israel reiteró que considera indispensable el desarme de Hezbollah y el desmantelamiento de su infraestructura militar para alcanzar una seguridad duradera.



Por su parte, la delegación libanesa destacó la necesidad de respetar las fronteras reconocidas internacionalmente y cumplir con los compromisos asumidos en el marco del alto el fuego.



El documento conjunto también incluyó críticas a la influencia de Irán en la región y a su respaldo a grupos armados que operan en Medio Oriente.







Continuarán las negociaciones



Las partes acordaron mantener abierto el canal diplomático y programaron una nueva ronda de conversaciones para la semana del 22 de junio.



El avance logrado en Washington representa uno de los movimientos más relevantes de los últimos meses para reducir la tensión entre Israel y Líbano y abrir la puerta a futuros acuerdos de seguridad en una de las zonas más sensibles de Medio Oriente.



