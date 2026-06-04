Ataque iraní paralizó el aeropuerto de Kuwait y dejó víctimas y graves daños

Jueves, 4 de junio de 2026

Un bombardeo con drones y misiles impactó en la principal terminal aérea de Kuwait, provocó muertos y heridos y reavivó la tensión en Medio Oriente.



El Aeropuerto Internacional de Kuwait sufrió uno de los ataques más severos desde el inicio de la actual escalada regional. Drones y misiles lanzados por Irán alcanzaron la Terminal 1, el sector que concentra gran parte de los vuelos internacionales.



Las autoridades kuwaitíes confirmaron que el ataque dejó una persona fallecida, de nacionalidad india, además de 63 heridos. Varios de los lesionados debieron ser sometidos a intervenciones quirúrgicas de urgencia.



Las imágenes difundidas tras el bombardeo mostraron sectores cubiertos de humo, estructuras dañadas y equipos de emergencia trabajando para controlar incendios y asistir a los afectados.



Suspensión de vuelos y protocolo de emergencia



Tras los impactos, la Dirección General de Aviación Civil activó los mecanismos de emergencia y ordenó la suspensión temporal de las operaciones aéreas.



Varias compañías cancelaron vuelos durante varias horas mientras se evaluaban los daños en la infraestructura. Más tarde, algunas operaciones comenzaron a restablecerse de manera parcial mediante otras terminales del aeropuerto.



Las autoridades informaron que los daños alcanzaron distintas instalaciones estratégicas dentro del complejo aeroportuario y también afectaron dependencias vinculadas a representaciones diplomáticas.







Un nuevo capítulo de la crisis regional



El ataque se produjo en medio del conflicto que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde comienzos de 2026. Kuwait se ha convertido en uno de los escenarios sensibles debido a la presencia de instalaciones militares estadounidenses en su territorio.



Según datos oficiales, en ataques anteriores ya habían resultado afectados sistemas de radar, redes eléctricas y áreas vinculadas al abastecimiento de combustible para aeronaves.



El gobierno kuwaití rechazó las acusaciones iraníes sobre una supuesta colaboración militar ofensiva con Washington y calificó el bombardeo como una violación de su soberanía.







Respuesta diplomática y tensión creciente



Como reacción inmediata, Kuwait presentó una protesta formal ante la representación iraní y anunció la expulsión de dos diplomáticos de ese país.



Mientras tanto, las fuerzas armadas permanecen en máxima alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes. La situación también generó preocupación internacional por el impacto que podría tener sobre la seguridad regional y el transporte aéreo.



La escalada coincidió con nuevos intercambios de ataques en distintos puntos del Golfo Pérsico, una situación que mantiene bajo presión a los mercados energéticos internacionales.







Incertidumbre sobre una salida negociada



Aunque continúan los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán, las posibilidades de un acuerdo siguen siendo limitadas. Las diferencias sobre cuestiones estratégicas, incluido el programa nuclear iraní, continúan dificultando cualquier avance.



Con una infraestructura clave dañada, víctimas civiles y una creciente tensión militar, el ataque al aeropuerto de Kuwait vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la tregua que intenta sostenerse en Medio Oriente.