Corrientes coordina protocolo preventivo por el Ébola

Miércoles, 3 de junio de 2026

El ministro Emilio Lanari Zubiaur encabezó una mesa técnica para evaluar el stock de insumos, circuitos de derivación y logística de traslado.



Aunque el riesgo en América es bajo, la provincia busca blindar el sistema sanitario ante eventualidades internacionales.



El Ministerio de Salud Pública de la Provincia puso en marcha una serie de reuniones de trabajo destinadas a actualizar y coordinar los protocolos de prevención y control de infecciones. El objetivo principal de la cartera sanitaria es anticiparse a posibles contingencias internacionales y asegurar que el sistema de salud local responda de manera coordinada ante cualquier emergencia epidemiológica.



El encuentro, liderado por el ministro Emilio Lanari Zubiaur, cobró especial relevancia tras conocerse que la semana pasada se activaron las alarmas sanitarias en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Allí, un tripulante de un buque extranjero presentó síntomas compatibles con Ébola, en un contexto global marcado por el brote de dicha enfermedad en el continente africano.



Insumos y circuitos de derivación bajo evaluación

Durante la jornada de trabajo, las autoridades ministeriales realizaron un relevamiento exhaustivo de los recursos disponibles. Entre los puntos clave abordados se destacan:



Stock de insumos: Evaluación de equipos de protección personal y materiales críticos para el cumplimiento de protocolos estrictos.



Logística de traslados: Coordinación de ambulancias y corredores sanitarios seguros.



Circuitos de laboratorio: Establecimiento de rutas rápidas para la derivación de muestras y esquemas de atención médica, a la espera de lineamientos complementarios por parte del Ministerio de Salud de la Nación.



Mensaje de tranquilidad y estado de situación

Por su parte, la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, llevó tranquilidad a la población al precisar que el nivel de alerta para el continente americano se mantiene actualmente en niveles bajos.



La funcionaria detalló la evolución de los brotes de Ébola Bundibugyo localizados en Uganda y la República Democrática del Congo. Asimismo, repasó los criterios técnicos de notificación, el sistema de triage hospitalario y las pautas de aislamiento estipuladas bajo los lineamientos internacionales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Sobre la enfermedad: El Ébola es una patología viral grave con un período de incubación que oscila entre los 2 y los 21 días. Su transmisión se genera únicamente por el contacto directo con fluidos o secreciones corporales de personas infectadas. En la actualidad, ante la falta de vacunas de uso masivo o tratamientos específicos aprobados para todas sus variantes, el manejo médico se concentra rigurosamente en el aislamiento estricto y las terapias de soporte.



R: Gladis Lencina